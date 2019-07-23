GTO Başkanları basın bayramını kutladı

Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur, yayımladıkları mesajda, basın özgürlüğünün tüm dünya ülkeleri için vazgeçilemez bir unsur olduğunu belirterek, demokrasilerin gelişmesinde, toplumun doğru bir şekilde bilgilendirilmesinde, milletin yararına olacak aksaklıkların ortaya çıkarılıp, giderilmesinde basının ve basın mensuplarının öneminin yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu vurguladılar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Basın, milletin müşterek sesidir” sözlerini hatırlatan GTO Başkanları, “Toplumumuzun en önemli yol göstericilerinden olan gazetecilerimiz, basın camiamız, ülke ve toplumsal meselelerde muhakeme yapabilmemizi sağlayacak bilgiyi aktarma görevini üstlenirler. Doğru bilgiye ulaşabilmemizin tek yolu da basın özgürlüğünden geçmektedir. Basının özgür olmadığı bir toplumda ne doğru bilgiden bahsedilebilir, ne demokrasiden bahsedilebilir, ne de özgürlüklerden Şehrin önde gelen kurumları ve STK'ları olarak bizlerin de üzerine düşen pek çok görev var. Bunlardan en önemlisi çok sesliliği, eleştirel gazeteciliği ve emek verip şehri, toplumu için haber üretme derdi güden meslek erbaplarını desteklemektir. Unutulmamalıdır ki, topluma rehberlik eden basın mensuplarımız sıradan bir vatandaş değildir. Etik ve ahlak kurallarına uyan, güvenilirliğiyle, dürüst çalışmalarıyla, toplum için haber üreterek örnek teşkil eden gazetecilerimiz demokrasimizin gelişmesinde, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında kritik bir role sahiptir. Bizler de bu vesileyle Cumhuriyet tarihimiz boyunca gerek şehrimiz, gerekse ülke basınımızın gelişmesinde, özgürleşmesinde katkısı olup hayatını kaybetmiş basın neferlerimize Allah'tan rahmet diliyor, görevi başındakilere de daha güzel, başarılarla dolu bir ömür diliyoruz. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsu” ifadelerine yer verdiler.