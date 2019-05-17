GTO Başkanlarından 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” 100'üncü yılı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım yayımladıkları mesajda, 19 Mayıs tarihinin Türk milleti açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğunu, bu tarihte “Milli Mücadele” ve “Ulusal Bağımsızlık” aşkı için ilk adımın atıldığını belirttiler.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden bütün kahramanları rahmet ve minnetle yad eden GTO Başkanları, “19 Mayıs 1919 tarihi Türk milleti için adeta bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışı, yorgun ve yoksul düşmüş bir milletin tek vücut olması yolunda atılan en önemli adımdır. Bu adım, Kurtuluş Savaşı'nı, destansı mücadeleleri başlatmış, prangalar takılmak istenen milletin şahlanışına adeta ışık tutmuştur. Kurtuluşun yolunu açan bu adım tüm dünyada büyük bir yıkıma yol açan 1. Dünya Savaşı sonrasında çaresizlik içinde kalmış milletimizin çaresi olmuş, uzun ve meşakkatli “Milli Mücadele” sürecimizi başlatmıştır. Bugün bu adımın 100'üncü yıl dönümüdür. Bu adım yüzlerce, binlerce yıl dahi unutulmayacaktır” dedi.

Bu önemli günün gençliğe armağan edilişine de değinen GTO Başkanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.” veciz ifadelerine atıfta bulunarak, “Büyük Gazi Atatürk gençliğe, yeniliğe ve genç fikirlere fazlasıyla önem verirdi. Bu yüzden Cumhuriyet'imizi gençlerimize, genç fikirlilerimize emanet etmiş, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolumuzu bu şekilde çizmiştir. Bizler de bu uğurda tüm çabamız ve gayretimizle çalışıyor, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımızda her zaman iyiyi, ileriyi ve çağın gerekliliklerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandılar.