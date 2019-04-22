GTO başkanlarından 23 Nisan kutlaması

yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

GTO başkanları yayımladıkları mesajda, 23 Nisan'ın önemine ve içerdiği anlama vurgu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının milletimiz açısından bir dönüm noktası olduğunu belirttiler. 99 yıl önce bugün açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Türk milletiyle, millet iradesiyle aldığı kararlar ve attığı önemli adımlarla kurtuluşun mihenk taşı olduğuna dikkat çeken Yıldırım ve Teymur, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” anlayışıyla hareket eden bu millet kendi kaderini, kendi geleceğini, kendi iradesiyle tayin etmiş, Cumhuriyet'in temellerini bugün atmıştır” ifadelerini kullandı. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olduğunun da altını çizen Başkanlar, “Her bir çocuk ülkemizin parlak geleceğinin, refahının teminatı Bugünün çocukları yarının bilim insanları, öğretmenleri, mühendisleri, vekilleri" ifadelerini kullandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" veciz sözlerini hatırlatan GTO başkanları, “Bugünün yöneticileri olarak yarının çocuklarına borcumuz var. Bütün amacımız ve hedefimiz çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak, kendilerini geliştirebilecekleri, mutlu olabilecekleri bir ortam sağlamak Gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan çocuklarımızla muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız. Iskaladığımız, geriden takip ettiğimiz birçok yeniliği gözleri ışık saçan çocuklarımızla, gençlerimizle artık bizler üretecek, bizler icat edeceğiz. Bu ülkenin parlak zekalı çocuklarına inancımız tamdır” ifadelerine yer verdiler.

TBMM'nin ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere TBMM'nin kuruluşunda yer alan, emeği geçenleri rahmet ve minnetle anan GTO başkanları, şu ifadelerle mesajını tamamladı:

"En değerli varlığımız olan çocuklarımızın bayramını kutluyor, bu güzel vesile ile tüm dünya çocuklarına sağlık, mutluluk, barış ve kardeşlik dolu günler diliyoruz."