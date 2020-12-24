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GTO başkanlarından 25 Aralık kutlaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M.

Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Kahraman atalarının bıraktığı mirası layıkıyla taşımaya gayret gösterdiklerini vurgulayan GTO başkanları, mesajında Milli Mücadele döneminde yaşanan emsalsiz zorluklara rağmen gösterilen destansı direnişi bir an olsun unutmadıklarını ve 25 Aralık ruhuyla yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Gaziantep'in bugünkü başarısının geçmişten gelen mücadeleci ruha bağlı olduğunu belirten Başkanlar, yayımladıkları mesajda, "Ticari başarılarımızı her platformda dile getiriyoruz. Bunu Türkiye'de bilmeyen yok. Pek çok veriye baktığımızda Türkiye'nin iki, hatta üç katı büyüyoruz. Bu başarı şans eseri değil. Birden bire ortaya çıkan bir durum da değil. Bu başarıyı açıklamak için 10 değil 100 yıl geriye gitmemiz gerekir. Şahin Beyler, Karayılanlar, Şehit Kâmiller, Özdemir Beyler, Yirik Fatmalar, Seyit Ahmetler, Tüfekçi Yusuflar ve nice binlerce isimsiz kahramanlar Bu başarının şifreleri 100 yıl öncesinde gizlidir. Güzel memleketimiz 99 yıl önce bugün düşman işgalinden kurtulmuştur. O kurtuluşun öncesindeki mücadeleleri anlatacak kelimeler de yetersizdir. Şehrin 4'te 1'i 63 bin 17 şehit. Geriye kalanlar gazi. 11 ay süren açlık, kloroformsuz ameliyatlar, tükenmiş tıbbi ve askeri ekipmanlar, mühimmatlar Yer altında devam eden çatışmalar; kadın, erkek, yaşlı, genç topyekûn şehadete yürüyen isimsiz kahramanlar Zorluğun ve düşmanın her türlüsüne karşı mücadele verdi bu şehir. Bir an olsun yılmadılar. Fişek bitti fişek ürettiler, aş bitti zerdali çekirdeği yediler fakat bir an olsun dahi yılmadılar. Tam 11 ay direnerek kurtuluştan önce ‘Gazi' oldular. İşte o günün ruhuyla bugün de başarıyorlar. O günün mücadele azmi bugün de hiçbir değişikliğe uğramadan devam ediyor. Genetik kodlarımıza işlemiş zorluklarla mücadele ruhu Gazianteplilerin bugünkü başarısının sırrıdır. Vatanı, namusu, bayrağı, toprağı çok çok iyi biliyoruz. Biliyor ve bu uğurda daha güçlü bir Türkiye için yılmadan, durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Allah bizlere o günleri bir daha yaşatmasın. Milli Mücadele döneminin Büyük Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, isimsiz kahramanlarımızı büyük bir minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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