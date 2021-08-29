GTO Başkanlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 1. Dünya Savaşı ve sonrasında Anadolu topraklarından tasfiye edilmeye çalışılan Türk milletinin, tüm dünyaya “Büyük Taarruz” zaferiyle cevap verdiğini söyledi.

Atalarımızın eşsiz zaferleri sonucu kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ekonomi başta olmak üzere her alanda kazanacakları zaferlerle yükseltme ve dünya sahnesinde söz sahibi kılma sorumluluğu taşıdıklarını vurgulayan Başkanlar, mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos Zafer Bayramı, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde girişilen destansı mücadeleler ve fedakârlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı'nın taçlandırılmasıdır. Boyunduruk altına alınmaya ve Anadolu topraklarından tasfiye edilmeye çalışılan Türk milleti kesin ve net cevabını “Büyük Taarruz” zaferiyle vermiştir. Bütün dünya anlamıştır ki bu kadim topraklar, her bir karışı kanlarımızla sulanmadan zapt edilemez! Dönemin şartları düşünüldüğünde kâğıt üzerinde işgalci ve emperyalist güçlerin zaferi kesin görülmüş olsa da Türk milletinin azim, inanç, irade ve vatan aşkıyla giriştiği emsalsiz mücadele tüm dengeleri alt üst etmiş, hain planları da bertaraf etmiştir. Ecdadımızın yaşadığı zorlukları, kahraman atalarımızın bizlere armağanı bu cennet toprakların nasıl kazanıldığını daima hatırlamalı, hatırlatmalı ve gelecek nesile tüm detaylarıyla anlatmalıyız. Bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak çalışmalara imza atmalı, gelecek planlarımızı da memleketimizin refahı için ekonomi, teknoloji, bilim, kültür ve sanat alanında başarılar üzerine kurmalıyız. Bunun için de Ulu Önderimizin dikkat çektiği gibi ‘Türkiye'mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz.' iş dünyasının temsilcileri olarak bizler de sorumluluklarımızın farkındayız. Vatanımız için ekonomi alanında büyük zaferler kazanmak, Gaziantep özelinde tüm Türkiye'nin ticari kazanımlarını artırmak, evlatlarımıza daha yaşanabilir ve güçlü bir Türkiye bırakmak için durmaksızın çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. 99 yıl önce kazandığımız büyük ‘Zafer'in yıl dönümünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutluyor; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için canlarını tereddüt etmeden feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman ecdadımızı derin bir saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.