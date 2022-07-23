GTO başkanlarından Basın Bayramı mesajı

yıl dönümü ve “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

“Basın Cumhuriyetin etrafında bir kale”

GTO Başkanları Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında basın mensuplarına söylediği “Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu arzulamak, cumhuriyetin hakkıdır.” Sözlerini hatırlattığı mesajlarında, “Basın demokrasinin yaşaması ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma hedefine ulaşması ve toplumun gerçekleri öğrenmesinde, düşüncelerini ifade etmesindeki etkili rolleri ile Atatürk'ün ifade ettiği gibi cumhuriyetimizin etrafında bir kale oluşturabilecek güce sahiplerdir. Bizim de arzumuz basın çalışanlarımızın bu gücü en doğru şekilde kullanmalarıdır” dedi.

GTO Başkanları Teymur ve Yıldırım, “Kentimizin her alanda başarıya ulaşıp bugünlere gelmesinde geçmiş yıllarda görev yapmış, yazılar yazmış, ilgilileri uyarmış duyarlı gazetecilerin katkısı da yadsınamaz. Biz de GTO olarak bazıları artık aramızda olmayan o gazetecileri rahmet ve minnetle anıyor, görevi başındaki basın mensuplarımıza şehrimize gösterdikleri duyarlılık ve yaptıkları başarılı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor ve bütün basın mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdiler.