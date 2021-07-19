GTO başkanlarından bayram kutlaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları Kurban Bayramı'nı yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, çok zorlu geçen pandemi sürecinin ardından normalleşme sürecinin hız kazanmasıyla birlikte Kurban Bayramı'nı da özlenen günlerdeki gibi kutlayacak olmalarının mutluluk verici olduğunu belirtti. En güzel duyguların yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın İslam âlemi ve tüm insanlık adına birlik, beraberlik ve yardımlaşma Bayramı olduğunu söyleyen GTO başkanları, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Pandemi felaketi geçtiğimiz bayramlarda ne yazık ki bizi sevdiklerimizden ayrı düşürdü. Alışılagelmiş günlerdeki gibi iç içe, yan yana kutladığımız bayramların yerini uzaktan uzağa kutlamalar aldı. Ama bazı şeyleri çok daha net anladık. Anın kıymetini, birlik ve beraberliğin güzelliğini ‘Nerede o eski bayramlar.' demek yerine bugüne değer katmamız, anı doyasıya yaşamamız gerektiğini şimdi örf ve adetlerimize, gelenek ve göreneklerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Bayram bilincini nesilden nesile eksiksiz aktarmalı, unutulmaya yüz yutmuş adetlerimizi yeniden yaşatmalıyız. Bu Bayram her zamankinden daha fazla paylaşmalı, hayırlı işlerde ön saflarda yer almalıyız. Umut ediyoruz ki bu mübarek Kurban Bayramı huzur dolu yılların habercisi olacaktır. Tüm insanlığın pandemisiz ve felaketsiz yıllarına vesile olacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile çok kıymetli üyelerimize ve Gaziantepli hemşerilerimize sağlık ve neşe dolu uzun yıllar diliyoruz. Bayramımız kutlu, yarınlarımız aydınlık olsun.”