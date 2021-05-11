GTO Başkanlarından Ramazan Bayramı mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur yayımladıkları mesajda, gelecekte güzel bayramlar için bu bayram geleneklerimizden feragat edilmesi gerektiğine dikkat çektiler.

Yaptıkları yazılı açıklamada bayramın tam kapanma tedbirleri altında geçirilecek olmasının yürekleri burktuğunu söyleyen Başkanlar, “İyilik, güzellik, hayır ve sabır ayı, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan'ı geride bırakarak Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, bayram geleneklerimizden uzak kalacak olmamızdan dolayı da yüreklerimiz buruk. Ancak önümüzdeki bayramları sevdiklerimizle birlikte geçirebilmek için sabır ayı Ramazan'da olduğu gibi bu süreçte de sabretmeli, sorumluluk duygusuyla hareket etmeliyiz. Çok özel bayram geleneklerimizden ne yazık ki bu bayram da feragat etmek, sofralarımıza ev halkı ile oturmak, bayramlaşmayı teknolojiyi kullanarak yapmak, gelecek sağlıklı günlerimize en büyük yatırım olacaktır. Tüm üyelerimizin ve hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, aydınlık yarınlar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.