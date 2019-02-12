GTO Destek MYM ile KAYNES güçlerini birleştirdi

GTO Destek MYM ve KAYNES arasında gerçekleşecek iş birliğine dair protokol GTO MYM Destek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman, Destek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özgözükara ve KAYNES kurucularından Çetin Temel tarafından imzalandı.

GTO Destek MYM Başkanı Duman, Başkan Yardımcısı Özgözükara ile Kaynes kurucularından Temel, iki kuruluşun yaptığı iş birliği ile belgelendirme alanında güçlü bir adımın atıldığını söylediler.

“Sektörün lideri olma hedefiyle çıktığımız bu yolda önemli bir iş birliğine daha imza attık" diyen GTO Destek MYM Başkanı Yılmaz Duman, bu protokolle birlikte yapılacak çalışmalar doğrultusunda sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik alanlardaki eğitim ve akabinde yapılacak belgelendirme hizmetleri ile bölgenin birçok alandaki ihtiyaçlarına hizmet edileceğini söyledi.

Duman, “GTO Destek MYM, TÜRKAK akreditasyon sürecini ve MYK yetkilendirme sürecine başarı ile tamamlayarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Mesleki Yeterlilik Belgesi veren ilk sivil toplum kuruluşudur. Sınav ve Belgelendirme Merkezi olma statüsünü kazanmış olan merkezimiz inşaat sektöründe 14 alanda yetkilendirilmiş bir kuruluştur. 2006 yılından beri iş dünyası için nitelikli insan kaynağı yetiştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yürüten KAYNES ile imzaladığımız bu protokolle, özellikle teknik uygulamalı eğitimler ve zorunluluk kapsamına giren mesleklere yönelik eğitimler için işbirliği yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Çetin Temel ise işbirliği kapsamında KAYNES'in vereceği eğitimleri ile ilgili, "GTO Destek MYM ile yaptığımız protokol kapsamında Gaziantep ve bölge illerini içine alan bir platformda makine bakım ve montajcısı, hidrolik pnomatik, vinç kullanımı, kuaför ve güzellik uzmanlığı, motorlu kara taşıtları gibi mesleklerde belgelendirme hizmetlerine yer vereceğiz. Ayrıca makine ve proses otomasyonu, teknik ara kademe yönetici eğitimleri, bakım mühendisliği ve yöneticilerine yönelik eğitimler ile iş güvenliği alanında çalışanlar için uygulamalı eğitimler de protokol kapsamında GTO Destek MYM aracılığı ile gerçekleştirilecek” diye konuştu.