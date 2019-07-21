GTO destek MYM mahir elleri belgelendiriyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliği ve Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen “Mahir Eller Projesi”nin Gaziantep ve Kilis etabı GTO Destek MYM tarafından yürütülüyor.

Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olup, Mesleki Yeterlilik Kurumundan yetki almış bir kuruluş olan GTO Destek MYM, 30 bin kişinin mesleki becerisinin belirleneceği, 20 bin kişinin yetkinliğinin belgelendirileceği ve 3 bin kişiye istihdam sağlanacak olan Mahir Eller Projesi kapsamında Gaziantep ve Kilis'te 10 meslekte 500 kişiye konusunda deneyimli eğitmenlerden alacakları oryantasyon eğitimlerinin ardından sınav ve belgelendirme hizmeti sunuyor.

Kilis'te şu ana kadar 100 kişiye teorik ve uygulamalı sınav gerçekleştirildiğini belirten GTO MYM Destek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman, Mahir Eller Projesi ile kalifiye iş gücü sağlanacağına dikkat çekerek, “Projeye katılanlar hem daha kolay iş bulabilmekte hem de firmalara ve Türkiye'ye kalifiye iş gücü sağlamaktadır. Bu Proje ile geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının mevcut mesleki becerileri belgelendirilecek, istihdam edilmeleri kolaylaşacak. 2019 yılı Aralık ayına kadar devam edecek olan bu Proje birçok açıdan da Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor” dedi.

Duman: GTO Destek MYM olarak Gaziantep ve Bölge özelinde tüm yetkinliğimizle çalışmaya, değer üretmeye devam ediyoruz.

Mahir Eller Projesi'nde her kesime yönelik teşviklerin olacağını, Projeden, çalışan veya iş arayan geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları ile iş gücü piyasasına girmeye hazırlanan mesleki ve teknik öğrencilerin yararlanabileceğini ifade eden Yılmaz Duman, “Mesleki yetkinliği belgelendirmek ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluk. Kalifiye iş gücü ve iş kalitemizin dünya standartlarına yükseltilebilmesi için de GTO Destek MYM olarak Gaziantep ve Bölge özelinde tüm yetkinliğimizle çalışmaya, değer üretmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen en önemli belgelendirme projelerinden olan ve çatı kuruluşumuz TOBB liderliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında da eğitim ve sınav faaliyetlerini GTO Destek MYM olarak biz gerçekleştiriyoruz. Proje süresince Gaziantep ve Kilis'te inşaat sektörüne yönelik 10 meslek grubunda yaklaşık 500 kişiye belgelendirme hizmeti sağlayacağız” diye konuştu.

Mahir Eller Projesi'nin bölge için de oldukça önemli olduğunu dile getiren Duman, Suriyeli nüfusun yoğun olduğu Gaziantep, Kilis, Adana, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde yürütülen Proje ile birlikte kalifiye iş gücü potansiyelinin daha verimli kullanılacağını, 20 bin kişinin belgelendirilip, toplamda da 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını ekledi.