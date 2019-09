GTO Eylül ayı Genişletilmiş Meclis Toplantısı yapıldı

Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra Meslek Komite üyelerinin de katılımıyla “genişletilmiş” olarak gerçekleştirildi.

Teymur: Gaziantep Alışveriş günleri 12 Ekim'de başlıyor.

Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur toplantının açılışında yaptığı konuşmada,4 ay aranın ardından meslek komite üyeleriyle bir araya geldiklerini ve bu toplantılara çok önem verdiklerini belirtti.

Ticari hayatı canlandıracak önemli bir etkinliğe imza atacaklarını ifade eden GTO Meclis Başkanı Teymur, açıklamalarına şöyle devam etti:

“21 No'lu Konfeksiyon, 34 No'lu Mobilya ve 38 No'lu Beyaz Eşya, Elektrik, Elektronik ve Züccaciye Komiteleri iş birliğiyle ‘Gaziantep Alışveriş Günleri' etkinliğini düzenlemek üzere yola çıkmıştık. Amacımız 12-20 Ekim tarihleri arasında her firmanın kendi belirlediği oranlarda indirimli ürünlerini vatandaşla buluşturmak. Gaziantep'te ilkini gerçekleştireceğimiz bu organizasyon bizim için bir milat olacak ve her sene düzenleyerek geleneksel hale getireceğiz. Hem tüketici kazansın hem de perakende sektörüne hareket gelsin istiyoruz. Yani kazan-kazan felsefesiyle bir canlılık oluşturacağız. İnşaat sektöründen gıda sektörüne, kuyumculuktan kozmetiğe birçok sektörde indirimli ürünler 12 Ekim'den 20 Ekim'e, 9 gün boyunca sabah 9'dan akşam 9'a satışta olacak. Kampanyamıza tüm firmalarımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Ayrıca bu etkinliğimizin hayata geçirilmesinde büyük destek sağlayan Yönetim Kurulu'muza ve etkinlik düzenleme kurulumuza da sonsuz teşekkür ediyorum.”

Yıldırım, konuşmasında, "Attığımız her adımda, altına imza attığımız her işte üyelerimiz için, şehrimiz için, memleketimiz için, çocuklarımız için sorumluyuz. 18 aydır Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Gaziantep Ticaret Odasında görev icra ettiklerini ve bu süre zarfında güzel bir sinerji yakaladıklarını söyleyen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Attığımız her adımda, altına imza attığımız her işte üyelerimiz için, şehrimiz için, memleketimiz için, çocuklarımız için sorumluyuz. Çok şükür ki 18 aydır birlikte geliştirdiğimiz sinerji ile birbirimizden aldığımız destekle hem yerel, hem ulusal hem de uluslararası arenada Gaziantep Ticaret Odası adını başarıyla temsil ettik. Bugüne kadar her ne yaptıysak ve bundan sonra da ne yapacaksak önümüze bir vizyon koyduk o çerçevede yapıyoruz" dedi. GTO olarak 2023 yılında Gaziantep'in ülke ekonomisinde ilk dört ilden biri olmasına öncülük etme vizyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu vizyona giden yolda, attığımız her adımda üye memnuniyetini hep ön planda tuttuk. Neticesinde “TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” belgemizi aldık. Komitelerimizi dinledik sektörlerin sorunlarını ve gelişimlerini önemsedik. Sadece 2019 yılında sizlerden 274 adet karar Yönetim Kurulu'muza iletildi ve bunların yüzde 95'i uygun görülerek gerekli çalışmalar yapıldı.Bu kararlar kimi zaman bir sorunun ilgililere iletilmesi oldu, kimi zaman bir sektörel değerlendirme toplantısı, kimi zaman da bir sosyal faaliyet oldu.”

Göreve başladıklarından bu yana GTO'da 700'ün üzerinde meslek komite toplantısı yapıldığını ifade eden Yıldırım, bu toplantılarda alınan kararlar neticesinde 60 sektörel istişare toplantısı, 19 bilgilendirme toplantısı ve seminer gerçekleştirildiğini söyledi. Gaziantep Ticaret Odasının en önemli gücünün lobi gücü olduğunun da altını çizen Tuncay Yıldırım, her fırsatta Gaziantep için kapı aşındırdıklarını belirterek, “Çok önemli bir kurumda Gaziantep'imize hizmet ediyoruz. Çok önemli bir lobi gücümüz var bunu net bir şekilde gördük.18 ay boyunca da bunu artırmaya çalıştık, artırdık da. Faal 20 bin üyesi bulunan bir Odanın temsilcileriyiz çünkü. 121 yıllık bir çınarın, Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden birisi Gaziantep'in temsilcileriyiz çünkü Sizleri temin ederim ki Gaziantep'in sorunlarını gür bir sesle dile getirmekten, çözümler için kapı aşındırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Enerjimiz güneş olsun diyoruz"

Önemli bir organizasyona hazırlandıklarını da söyleyen Yıldırım, “Enerjimiz Güneş Olsun” diyoruz, 26 Kasım'da Güneydoğu Enerji Forumu'na hazırlanıyoruz. Gaziantep Elektirik Mühendisleri Odası ile 27 No'lu Meslek Komitemiz öncülüğünde yapacağımız bir etkinlik bu. Ben şimdiden katkı sağlayanlara, öncülük edenlere çok teşekkür ediyorum. Enerji Bakan Yardımcımız hemşerimiz Abdullah Tancan ve Prof. Deniz Ülke Arıboğan'ın da katılacağı bu forumda, güneş enerjisi kullanmanın, ülkemiz için alternatif ve yenilebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekeceğiz. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak alternatif enerji kaynaklarına muhtacız. Bu konuda farkındalık oluşturmak da bizim gibi kurumlara düşen sorumluluklardan Gaziantep Ticaret Odası olarak bu ve bunun gibi etkinliklere destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.