GTO “Gazi” unvanının 101. yılını 6. geleneksel kan bağışı kampanyası ile kutluyor

yıl dönümünü gelenekselleşen kan bağışı kampanyası ile kutluyor.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü yayımladıkları mesajla kutladılar. GTO Başkanları mesajlarında tüm Gazianteplileri “Canıyla tarih yazanların torunları kanıyla hayat kurtarıyor” sloganıyla bu yıl 6.kez düzenlenecek olan kan bağışı kampanyasına davet etti.

GTO Başkanları Teymur ve Yıldırım, Gazi şehrin evlatları olmaktan onur duyduklarını belirttikleri mesajlarında şunları ifade ettiler:

“101 yıl önce işgalci kuvvetler ile açlık ve yokluğa rağmen canı pahasına mücadele edip, bize Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aynı unvanı taşıma onurunu verdiler. Gaziliği, özgürlüğü miras bırakan bir ecdadın evlatları olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu onurlu mirası ebediyete taşımak boynumuzun borcu Bunun için de şehrimizi geleceğe taşımak, ülkemizin gücüne güç katma hedefi ile çalışmak, üretmek, değer katmak ve çocuklarımıza örnek olmalıyız.”

“Canıyla tarih yazanların torunları olarak kanımızla hayat kurtaralım”

GTO Başkanları, yayımladıkları mesajda “Bu özel şeref günümüzde tüm hemşehrilerimizi GTO'da yapılacak geleneksel kan bağışı kampanyasına davet ediyoruz” diyerek, “Gaziantep Ticaret Odası olarak son 5 yıldır şehrimize “Gazi” unvanı verilişinin yıl dönümü olan 8 Şubat'ta kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. 22 Nolu İnşaat Malzemecileri Meslek Komitemiz öncülüğünde düzenlenen geleneksel kampanyamızı bu yıl 6. kez düzenliyoruz. Canıyla tarih yazanların torunları olarak kan bağışında bulunup can kurtarmak için tüm Gazianteplileri 8 Şubat 2022 Salı günü Odamızda ağırlamaktan mutlu oluruz. Verilecek bir kanla 3 hayatın kurtarılabileceği asla unutulmasın. Üstelik Covid-19 salgın sebebiyle stokların kritik seviyede olduğunu bir dönemde kan bağışı kampanyamıza vereceğiniz destek daha büyük bir önem arz ediyor. “Gazi” unvanı alışımızın 101. yıl dönümünü gururla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman atalarımızı ve tüm şehitlerimizi minnetle yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.