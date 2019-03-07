GTO ile DTSO'dan kardeşlik imzası

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yıldırım'ın imzalarını attığı protokolle birlikte iki oda güç birliği ile bölgeye hizmet edecekler.

İmzalanan protokol hakkında açıklamalarda bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep ve Dörtyol'un bölge ve ülke ekonomisine yaptığı katkıların ortada olduğunu söyleyerek, “Dörtyol ilçe olsa da ekonomik gücü ile birçok ili geride bırakıyor. Demir-çelik sektörünün merkezi konumundaki Dörtyol, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşunun 8'ine de ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda bugün attığımız imzalar daha da değer kazanıyor. Bu önemli iş birliğine ön ayak olan GTO 26 Nolu Demir-Çelik-Sac Profil İmalat ve Satıcıları Meslek Komitesi üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Tuncay Yıldırım: Bu protokol bölgeye değer katacak

“Türkiye'nin 6. büyük ekonomisinin çatı kuruluşu Gaziantep Ticaret Odası ile Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliği, kardeşliği her şeyden önce bölgemize değer katacaktır.” diyen Yıldırım, “Gaziantep ve Dörtyol arasında geliştirilecek sinerji sayesinde, üyelerimizin gelişimi için, bölge kalkınması için önemli projelere imza atacağımızdan şüphemiz yok. Bugün atacağımız imzalarla birlikte birbirimizin tecrübelerinden faydalanıp şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için el birliğiyle çalışıp projeler üreteceğiz. Şüphesiz iki oda arasında kurulacak bu kardeşlik bağı güzel bir örnek teşkil edecek.” şeklinde konuştu.

Ercan Yıldırım: Ortak paydamız ‘bölgemiz' olacak

Bölgenin lokomotif kurumlarından Gaziantep Ticaret Odası ile imzalanan protokolün önemli iş birlikleriyle perçinleneceğini söyleyen DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yıldırım, ortak paydalarının bölge ve ülke için sosyal ve ekonomik açıdan değer üretmek olduğunu vurguladı.

DTSO Başkanı Yıldırım, “Bu protokolle birlikte GTO ile sıkı bir iletişim içinde olacağız. Hizmet standartlarımızı nasıl yükseltiriz, faaliyetlerimizin kapsamını nasıl genişletebiliriz, sanayi ve ticaretimizi, şehirlerimizin sosyal ve kültürel hayatını nasıl geliştirebiliriz gibi sorulara birlikte yanıt arayıp, birbirimize danışarak güç birliği içerisinde ortak hareket edeceğiz. Bu açıdan bakıldığında bu gibi iş birlikleri bizler için çok kıymetli.” diye ekledi.

Engin Yeşil: Bu iş birlikleri ülke geneline yayılmalı.

Kardeş Oda Protokolü'nün imza törenine katılan Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin tüm dünyada örnek kuruluşlardan birisi olduğunu, odalar arasında yapılacak iş birliklerine de her zaman destek verdiklerini belirtti.

Yeşil, “Burada atılan imzalar gerçekten mutluluk verici. Bu iş birlikleri ülke geneline yayılmalı ve tüm odalara borsalara örnek olmalı. Şehrim adına iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Diyarbakır olarak güç birliği, gönül birliği içerisinde hareket etmeye hazırız. Birbirimize her alanda ihtiyacımız var.” dedi.

Tören, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Dal, GTO ile DTSO Yönetim Kurulu ve GTO 26 Nolu Demir-Çelik-Sac Profil İmalat ve Satıcıları Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.