GTO “Japan Home and Build” Fuarına iş gezisi düzenledi

İnşaat sektörü temsilcilerinden oluşan 32 kişilik heyet, uluslararası "Japan Home and Build” Fuarına katıldı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin sektörleri ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip edebilmeleri için yaptığı çalışmalara Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen ve alanında dünyanın sayılı fuarları arasında yer alan “ Japan Home and Build” fuarı ziyareti ve inceleme gezisi ile devam etti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Işık ve Ahmet Özgözükara başkanlığında KOSGEB destekli olarak 17-25 Kasım 2018 tarihleri arasında; Japonya'ya düzenlenen fuar ziyareti kapsamında inşaat sektörü temsilcilerinden oluşan üyeler ikili görüşmeler yapma fırsatı buldu.

İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren 32 firma yetkilisinden oluşan heyet aynı zamanda resmi ziyaretlerde gerçekleştirdi. Heyet, Osaka Ticaret ve Sanayi Odası, Ocaji Japon Uluslararası Müteahhitler Derneği, Kenzai Yapı Malzemecileri Derneği üyesi firmalar ve MÜSİAD Japonya Başkanlığı ile toplantılar gerçekleştirirken, Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve Tokyo Ticaret Müşaviri Murat Yapıcı da ziyaret edilerek, Gaziantep ile Japonya arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği olanakları konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Gaziantep Ticaret Odası'nın Japonya'daki fuar ve inceleme gezisini değerlendiren GTO Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Işık ve Ahmet Özgözükara, Japonya Fuar ve iş ziyareti gezisinin verimli geçtiğini söylediler.

İkili görüşmeler ve toplantılarda ticari ilişkiler ve işbirliği olanaklarının ele alındığını belirten GTO Yönetim Kurulu üyeleri Işık ve Özgözükara, “ Fuar ve iş gezisi kapsamında Gaziantep ekonomik durumu olmak üzere, işbirliği yapılabilecek sektörleri tanıma imkanı bulduk. Fuarda aynı zamanda firma yetkilileri kendilerini tanıtma imkanı bulurken, bağlantı kurabilecekleri firmalarla ikili görüşmeler yaptılar. Gaziantep Ticaret Odası olarak; Gaziantep'in 2023 yılında 30 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için yurtdışı bağlantılarının güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapıyoruz. Japonya inşaat ve yapı malzemesi firmaları açısından oldukça önemli bir iş ve fuar gezisi oldu. KOSGEB destekli olması da üyelerimiz için bir avantaj oldu. Gittiğimiz her yerde kentimizi ve ülkemizi anlatıyoruz. Yabancı işadamlarına ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kentimizin ekonomik potansiyelini anlatarak, işbirliği yapılabilecek sektörler hakkında bilgiler verdik. Japonya fuar ve iş gezisi üyelerimiz için bir hayli faydalı oldu” şeklinde konuştular.