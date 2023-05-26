GTO Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden GTO 24 Nolu Kimyevi Maddeler, Boya, Temizlik Ürünleri Meslek Komite Başkanı Hüseyin Cahit Pişkin'in ailesinin de ağırlandığı toplantıda konuşan Meclis Başkanı Teymur, “Gaziantep ve Gaziantep Ticaret Odası için uzun yıllar hizmet vermiş, herkes tarafından sevilen ve örnek gösterilen Meslek Komite Başkanımız Hüseyin Cahit Pişkin'i kaybetmekten büyük üzüntü duyduk. Kendisini iyilik ve güzellikle anacak, GTO olarak da anısını her zaman yaşatacağız. Kıymetli ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum. Merhumun mekânı cennet olsun.” dedi.

Gaziantep Ticaret Odasının Dünya Odalar Yarışması'nda bir kez daha finale kaldığını ifade eden M. Hilmi Teymur, “2019 yılında odaların projeleriyle yarıştığı 11. Dünya Odalar Yarışması'nda dünya şampiyonluğu alarak şehrimize dönmüştük. Bir kez daha bu yarışmada finale kalmayı başardık. Umut ediyorum ki yeniden GTO birinci olacak ve şehrimizi gururlandıracak. Bu başarının mimarları Yönetim Kurulumuz ve çok kıymetli GTO personelini yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna da değinen Teymur, seçim sonuçlarının ülke ve milletimiz için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yıldırım: Başarımız tesadüf değil

GTO'nun mayıs ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendirmek için kürsüye gelen Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO'nun Dünya Odalar Yarışmasında finale kalmasına değinerek başarılarının tesadüf olmadığını söyledi.

Yıldırım, “Biliyorsunuz dünyanın dört bir yanından Odaların projelerini yarıştırdığı ve sadece en iyi, en başarılı projeleri üretme kabiliyeti olan odaların yer aldığı Dünya Odalar Yarışmasında GTO olarak bir kez daha finale adımızı yazdırdık. Bu başarı asla tesadüf değil. Ve bu başarıyı ilk kez yaşamıyoruz 2019 yılında da finale kalıp dünya şampiyonluğu elde ederek Gaziantep'imizin adını gururla tüm dünyaya duyurmuştuk. GTO ailesi olarak azimle çalışmaya ve şehrimize değer katacak projeler üretmeye devam ettik. Bunun mükâfatını da bir kez daha aldık ve dünyanın en iyi odaları arasında olduğumuzu bir kez daha ispatladık. Odamızın yaptığı çalışmaların takdir edilmesi bizim için çok büyük bir gurur. Bize bu gururu yaşatan GTO çalışanları, Yönetim, Meclis ve Meslek Komite üyelerimiz ile tüm GTO ailesine şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.” dedi.

"Türkiye'den 3 Oda'nın da birinci olmasını diliyorum"

47 ülkeden 111 Odanın başvurduğu yarışmada Türkiye'den Gaziantep Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odasının finale kaldığını söyleyen Yıldırım, “Yarışma 4 kategoride yapılıyor. Biz, Cinsiyet Eşitliği kategorisinde ‘Kadın Kooperatifleri ve Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi' ile finalist olarak seçildik. 23 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşecek olan final gecesinde İtalya, Avustralya ve Gürcistan Ticaret Odaları ile dünya şampiyonluğu için yarışacağız. Dilerim, 3 Odamız da Cenevre'de birinci olur ve ülkemizi büyük bir gurur yaşatır.” dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından desteklenen

Proje çerçevesinde Gaziantep'teki kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin kapasitelerini artırmak, ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve finansmana erişim noktasında onları desteklemek üzere çalışmalar yapıldığını dile getiren Yıldırım, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“80 kadına 3 ay boyunca Kapasite Ve İş Geliştirme Eğitimleri verildi. 7 tarım ürünü için Ürün-Pazar Uyum Analiz Çalışması yapıldı. 4 Kadın Kooperatifine Pazarlama ve Markalaşma Danışmanlık Hizmeti verildi. 30 girişimci kadına Ürün Geliştirme Danışmanlık Hizmeti verildi. 15 ürün geliştirildi, yerel lezzetleri, yerel dokuyu yaşatacak inovatif ürünler ortaya çıktı ve bunlardan 7 tanesine patent alındı.”

Yıldırım: Belirsizlikten kurtulmak istiyoruz

Ticari hayatın şu an için en büyük sorunlarından, kaygılarından birinin belirsizlik olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, şunları ifade etti:

“Öncelikle, milletimizin teveccühü ile Meclis'e seçilen milletvekillerimize başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Bu pazar yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da suhuletle tamamlanmasını ve artık başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri ile ilgili adımların atılmasını, sıkışıp kaldığımız belirsizlik ortamının bitmesini temenni ediyorum. Hükümeti kim oluşturursa oluştursun bizim için önemli olan nokta bir an önce belirsizlikten kurtulmak. Belirsizliğin oluşturduğu kaygı Türkiye'nin risk primini 700'ün üzerine çıkardı. Yeni dönemde izlenecek ekonomi politikalarının, oluşturulacak ekonomi yönetimi kadrolarının piyasalara güven verecek nitelikte olmasını bekliyoruz.”

Dövizli çek kullanımı serbest bırakılmalı

Son dönemde piyasada yaşanan ikili kur ve döviz kıtlığına da değinen Yıldırım, “Dövizdeki kıtlık ve çoklu kur herkesi etkiliyor. En çok zararı da ithal hammadde ile üretim yapanlara ek finansman yükü getiriyor. Piyasada dövize erişimin zor ve maliyetli hale gelmesi reel sektörü kıskaca aldı. Dövizli çek kullanımı bir an önce serbest bırakılarak hem alıcı ve satıcı arasındaki kur anlaşmazlıkları önlenmeli hem de piyasa rahatlatılmalı.” şeklinde konuştu.