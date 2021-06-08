GTO medikal firmalarının tahsilat sorununa dikkat çekti

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, medikal firmalarının kamu ve üniversite hastaneleri ile yaşadığı tahsilat probleminin çözülmesi için yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Yıldırım, konu ile ilgili, “GTO Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Meslek Komitemizden aldığımız geri bildirimler ne yazık ki firmalarımızın ciddi tehdit altında olduğunu gösteriyor. Daha önce alacaklarından yüzyd 25 feragat etmeyi kabul ederek 01.08.2020 tarihinden önceki alacaklarını tahsil eden firmalar ne yazık ki 01.08.2020'den itibaren yaptığı satışlar için herhangi bir ödeme alamadı. Öte yandan yüzde 25 feragati kabul etmeyen firmaların ise 2018'den bu yana hak edişlerini tahsil edemiyorlar. Ödemler yapılmadığı takdirde iflaslar, işten çıkarmalar, piyasaya yabancı firmaların hâkim olması ve sağlık siteminde aksamalar dâhil birçok sorun baş gösterecek" dedi.

İhale şartnamelerinde belirlenen ödeme takvimine uyulsun

Firmaların beklentilerinin alacakları konusunda tek muhataplarının satışı yaptıkları Sağlık Bakanlığı olması ve ihale şartnamelerinde belirlenen ödeme takvimine uyulması olduğunu söyleyen Yıldırım, “Firmalarımız ne yazık ki geleceğe yönelik herhangi bir planlama yapma ve yeni açılan ihalelere girecek gücü kalmadı. Ödemeler yapılmaz ise DMO kanalı ile yapılan alım ihalelerine yabancı firmalar girecek piyasadaki oyuncular değişecek. Yetkililerin mevcut alacakların ivedilikle ödenmesi ve bundan sonraki süreci de sisteme bağlaması için adım atması gerekmektedir" diye konuştu.