GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi 47 meslekte yetki aldı

GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi 8 sektörde, 47 meslekte sınav ve belgelendirme yetkisi alarak, Türkiye'de belgelendirme yetkisi olan 62 STK arasında en fazla meslek alanına sahip üçüncü kuruluş oldu.

Turizm konaklama ve yiyecek içecek sektöründeki 4 alan için devam eden akreditasyon süreci de tamamlanınca GTO Mesleki Yeterlilik Merkezinin belgelendirme yetkisine sahip olduğu meslek sayısı 51'e çıkacak.GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi'nin alan genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mesleki Yeterlilik Belgesi bilindiği üzere kişinin mesleğinde yeterli düzeyde bilgi ve yeteneğe sahip olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Ve bu belge Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilir. Odamız iştiraklerinden GTO Destek Mesleki Yeterlilik Merkezi de bu yetkiye sahip bölgenin ilk STK'sıdır. Türkiye'de sınav ve belgelendirme yetkisine sahip 62 STK var. Yetki çerçevesinde meslek sayısı büyüklüğünde ilk 3 STK'dan birisiyiz. İlk sırada 104 meslek ile Bursa TSO, ikinci sırada 65 meslek ile TOBB MEYBEM yer almakta. Biz ise 8 sektörde 47 meslekte sınav ve belgelendirme hizmeti vermekteyiz'' dedi. GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi'ni ülkenin ve bölgenin önde gelen merkezlerinden biri haline getiren GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman Başkanlığındaki GTO Destek A.Ş. Yönetim Kuruluna teşekkür eden Yıldırım, yetki sahibi oldukları sektör ve mesleklerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bilindiği gibi 2015 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan düzenleme ile bazı mesleklere belge zorunluluğu getirildi. Kanunda başta tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler olmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacağı belirtildi. Kanunun bahsettiği tehlikeli mesleklerin başında da inşaat sektörü geliyordu. GTO olarak mesleki yeterlilik konusunda hızlı bir aksiyon alıp altyapı çalışmalarımızı yaptık ve akreditasyon sürecimizi başlattık. 2018 yılında 14'ü inşaat sektöründe olmak üzere toplam 17 alanda Mesleki Yeterlilik Belgesi veren bölgenin ilk STK'sı olduk. Her geçen gün yetki alanımızı genişlettik. 2021 ve 2022 yılı içerisinde yapılan denetimler sonucu 28 yeni ulusal yeterliliği daha yetki alanımıza kattık. Böylece 8 sektörde, 47 meslekte sınav ve belgelendirme yetkisini almış bulunuyoruz. İnşaat sektöründe 14, Otomotiv sektöründe 10, Ulaştırma sektöründe 7, Elektrik Elektronik Sektöründe 5, Kişisel Bakım Hizmetlerinde 4, Emlak sektöründe 2, Kimya sektöründe 2 ve Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri sektöründe 4 meslekte belgelendirme yetkisine sahibiz. Yiyecek içecek sektöründe 4 meslekte devam eden akreditasyon süreci tamamlanınca 51 meslekte yetkili kuruluş olacağız.”

''Reel sektör için kritik alanlarda yetki alıyoruz''

Bazı sektörlerde üretim faaliyetlerinin devamlılığı için belge sahibi işgücünün kritik önem taşıdığını söyleyen Yıldırım, alan genişletme süreçlerinde üyelerinin faaliyetlerinde kritik öneme sahip alanlara öncelik verdiklerini ifade etti. Yıldırım, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) uyarınca, kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız kayda tabi olan kimyasal maddeleri Bakanlığa bildirmek durumunda. Ancak bu bildirim için yapacağı kimyasal güvenlik değerlendirmesi ve raporunu yetkili kişiler aracılığı ile yapmalı. GTO MYM olarak bu noktada da önemli bir aksiyon aldık. Sektör için kritik öneme sahip olan “Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı” ve “Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” alanlarında eğitim ve sınav yapma yetkisine sahip bölgenin ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olduk'' diye konuştu.