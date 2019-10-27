GTO üyeleri K 2019 Fuarı'na katıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından Almanya'nın Düseldorf kentinde 19-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen “K 2019 Plastik ve Kauçuk Fuarı”na yönelik iş gezisi organizasyonu gerçekleştirildi.

Plastik ve kauçuk sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan ve üç yılda bir düzenlenen K 2019 bu yıl 165 ülkeden 225.000 ziyaretçi ağırlarken fuara; 63 ülkeden 3.300 firma stant ile katılım sağladı.

Fuar hakkında konuşan GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman, trendleri yakından takip etmek ve yeni iş bağlantıları kurmak adına fuarlara katılımın önemini her zaman dile getirdiklerini ifade ederek,

“GTO olarak her sektöre yönelik iş gezisi ve fuar ziyareti organizasyonları düzenlemeye gayret ediyoruz. Bu son fuar organizasyonumuz da alanında dünyanın en büyüğü olan K 2019'a oldu. Sektördeki dünya trendlerini, gelişmeleri yerinde görme ve üyelerimizle birlikte yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladık. Fuar ziyaretimizin yanında Köln Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ettik. Burada gerçekleştirilen toplantıda Türkiye-Almanya arasındaki ticaret hacmini nasıl artırırız bunları konuştuk, Almanya'daki iş imkanları konusunda brifing aldık. Köln Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine de misafirperverliklerinden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Fuara katılan GTO üyelerinin KOSGEB desteğinden de faydalanacağını dile getiren Duman, “Plastik mamul imalatından kimya sanayine, ambalajdan inşaata kadar birçok sektöre girdi sağlayan üreticilerin buluşma noktası olan K 2019 Fuarı'na katılan üyelerimiz bu iş gezisi kapsamında KOSGEB'in sağladığı destekten de yararlanacak” diye konuştu.