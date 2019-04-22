GTO üyeleri PTT A.Ş. avantajlarından Faydalanacak

Ş.)'nin sunduğu hizmetlerden avantajlı olarak faydalanacak.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım tarafından imzalanan protokol kapsamında, Oda üyeleri PTT tarafından sunulan PTTBank'tan PTTKart'a, kargodan ePttAVM'ye kadar birçok PTT hizmetinden avantajlı olarak faydalanabilecek.

Gaziantep'in Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yeri olduğunu ve bu yeri her geçen gün daha da artırmak amacıyla bu işbirliğini gerçekleştirdiklerini kaydeden PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Yöresinin potansiyelini zekice değerlendiren cesur girişimcilerin ve Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunan bir sanayi-üretim ekosisteminin bulunduğu Gaziantep'in, PTT A.Ş.'nin getirdiği teknolojik araçlar ve imkânlarla herkesi heyecanlandıracak yeni değerler ve sonuçlar üreteceğine eminim.” ifadelerini kullandı.

PTT A.Ş.'nin yalnızca yeni teknolojilere değil, hizmet ağının yaygınlaşmasına da önem verdiğini belirten Bozgeyik, şöyle konuştu:

“Ülkemizin dört bir yanında beş binden fazla iş yeri bulunan kurumumuz faaliyet gösterdiği sektörlerde Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına sahiptir. Üstlendiği mesuliyet dolayısıyla ‘gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak' ilkesiyle hareket eden PTT A.Ş. TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında sınırların ötesine geçerek kahraman ordumuzun hizmetinde olmuştur. PTT A.Ş. bundan sonra da Türk bayrağının dalgalandığı her yerde olmaya devam edecektir. Bu doğrultuda Suriye'de sekiz işyerimizle hizmet sunmaya devam ediyoruz.”

-GTO Üyeleri PTT kart ile hem aidat ödeyecek hem alışveriş yapacak

PTT A.Ş. ile yaptıkları iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ise konuşmasında, GTO üyelerinin PTTKart ile hem aidatlarını ödeyebileceklerini hem de kredi kartı özelliği ile alışveriş yapabileceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep Ticaret Odası olarak attığımız her adımda üyenin çıkarını, üyenin gelişimini gözetiyoruz. Şimdi de mal ve hizmet alımlarında ben “GTO Üyesiyim” dediğinde avantaj elde edebileceği bir sistem geliştiriyoruz. İlk çalışmayı da PTT ile yaptık Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT A.Ş.'nin her alanda kolaylık sağlayan hizmetlerinden üyelerimizin yararlanabilmeleri adına özel bir işbirliği geliştirdik. Yaptığımız işbirliği dinamik bir altyapıya sahip ve ihtiyaçlarımıza göre güncelleyip üyelerimizin daha fazla avantajla PTT hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacağız.”

-GTO üyelerine ayrıcalıklı hizmet

İmzalanan iş birliği kapsamında GTO üyeleri PTTBank'ın özel hizmetlerinden yararlanacak. Üyeler, kargo/kurye ve diğer kayıtlı ve kayıtsız gönderilerinin kabul ve sevkini PTT işyerlerinden kolaylıkla yapabilecek. Ayrıca GTO üyelerine PTT tarafından, GİB e-fatura, e-arşiv, Fatura Özel Entegratörlük Hizmetleri ile e-defter uygulamasının ve GİB tarafından yayınlanacak tebliğler doğrultusunda eklenecek yeni e-Dönüşüm uygulamalarından faydalanma imkânı sağlanacak. GTO Üyeleri, PttTrade e-Pazar yeri hizmetinden ve e-PttAVM sanal mağazacılık hizmetinden de yararlanabilecek.