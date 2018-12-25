GTO ve GAÜN'den kurutuluş günü etkinliği

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde; Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Üniversitesi'nin destekleriyle Mathab-ı Ayıntap ve Ser Tabbah (MASAT-DER) Derneği tarafından "Ezelden ebede Gazi Mutfak" isimli program gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde, "Ustalardan Çıraklara Nasihatler” paneli ve "Ezelden Ebede Gazi Mutfak" sunumu gerçekleştirildi.

"Yaptığınız işe sevginizi katın"

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen “Ustalardan Çıraklara Nasihatler” paneline Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, başta olmak üzere protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Panelin açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, gençlere nasihatlerde bulanarak, “Sizlere verebileceğim bir tek nasihat var: O da yaptığınız işe sevginizi katın. Unutmayın yaptığınız yemeği yiyenlerin duygularına dokunuyorsunuz” dedi.

Gaziantep mutfağının tarihsel birikimden doğduğunu vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Acıoğlu “Yaptığınız yemeğin hikâyesini öğrenin. Eğer yöresel bir yemekse mutlaka ama mutlaka ilk halini öğrenin. Gaziantep coğrafi konumunun sağladığı ürün çeşitliliği sayesinde farklı lezzetleri bünyesinde barındıran eşsiz bir mutfak Gaziantep; yemek hazırlarken tüm kenti bu sürece dâhil ederek birlikte hareket etmeyi de toplumsal bir kültüre dönüştürmüştür. Gaziantep UNESCO tarafından tescilli bir mutfak 97 yıl önce zerdali çekirdeğini yemek zorunda kalan bir mutfak bugün Gastronominin başkenti olan bir mutfak" şeklinde konuştu.

Panele konuşmacı olarak katılan eski ustalar yaşadıkları tecrübeleri gençlere aktardı.

"Gaziantepliler yokluğu da varlığı da çok iyi bilir"

Program kapsamında ayrıca Gaziantep Üniversitesi Turizm Uygulama otelinde “Ezelden Ebede Gazi Mutfak” etkenliği gerçekleştirildi. Programda konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in dillere destan yemekleri ile dünyaya nam salmış eşsiz bir mutfağa sahip olduğunu belirtti. Gaziantep'in bugünlere gelmesinin unutulmaması gerektiğini dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “97 yıl önce bugün 11 ay boyunca açlık, sefalet ve yoklukla mücadele etmiş bir milletten, nüfusunun dörtte birini şehit, kalanını da gazi vermiş bir şehirden bahsediyoruz. Gaziantep savunması dünyada eşi benzeri olmayan bir mücadele Gaziantepliler yokluğu da varlığı da çok iyi bilir. Gaziantepliler öyle bir karaktere sahiptir ki bu karakter şehrin tüm benliğine, ticaretine, sanayisine, kültürüne, gastronomisine nüfuz etmiştir. Bugün Gaziantep'imizin mutfağıyla övünüyorsak, Gastronomi kenti Gaziantep diyorsak bunu 97 yıl öncesine borçluyuz” dedi. ,

Gaziantep Ticaret Odası olarak ticaretin yanı sıra gastronomiyi de öncelikleri arasında tuttuklarını vurgulayan GTO Başkanı Yıldırım, "Bizlerin bu şehre borcu var. Hem de ödemeyle bitmeyecek bir borç. Atalarımıza, şehitlerimize, gazilerimize, ödenemez bir borcumuz var. Her Gaziantepli şehri için çalışmak, üretmek ve her zaman bu bilinçle hareket etmek zorunda. Bizler de Gaziantep Ticaret Odası olarak elimizden geldiğince bu bilinçle hareket etmeye çalışıyor, üretiyoruz. Gaziantep Ticaret Odası olarak bu şehrin “Gastronomi şehri” olmasında büyük katkı ve emeğe sahibiz. Gaziantep'imiz için çalışmaya durmadan devam edeceğiz. Nerede bir ihtiyaç varsa biz orada olacağız. Gazi şehrimiz için yapılan tüm etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Gelecekte daha gelişmiş, daha ileri, daha modern, tüm dünyaya örnek bir Gaziantep olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gaziantep'in Kurtuluş mücadelesi sırasında ve sonrasında yapılan yemeklere ait sunum ve workshop'un gerçekleştirildiği yoğun ilgi gören etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GAÜN Turizm Otelcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Atınç Olcay başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.