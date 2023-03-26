“GTO” ve “İhtiyaç Haritası” deprem bölgesi için iş birliği yaptı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve İhtiyaç Haritası, "Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi" çatısı altında bölgenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına yönelik yürütülecek çalışmalar için işbirliği protokolü imzaladı.

Yapılacak ortak çalışmaları GTO iştirakleri GAGA, GETHAM ve Destek A.Ş.'nin yanı sıra İhtiyaç Haritası ile organik bağları olan IDEMA ve INOGAR da uzmanlık alanları oluşumunda destekleyecek.

"Yaraları sarmak, iyileşmek için imzaları attık"

İhtiyaç Haritası'nın kurucuları sanatçı Mert Fırat ve Dr. Ali Ercan Özgür'ün de yer aldığı imza töreninde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım tarafların deprem felaketinin ilk gününden itibaren birlikte çok önemli faaliyetler yürüttüklerini ifade ederek, “Odamız ve İhtiyaç Haritası felaketin başından bu yana el ele. Kurduğumuz “Online İmece Masası” aracılığıyla binlerce insanın hayatına dokunduk. Bugün de felaketin yaralarını sarmak, iyileşmek için bir araya geldik ve imzaları attık. Bugüne kadar gösterdiğimiz uyumun, oluşturduğumuz sinerjinin devam ettirmek için attığımız bu imza ile birlikte toplumsal, ekonomik ve sosyal fayda oluşturabileceğimiz kıymetli çalışmalar gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Ekiplerimiz bu çalışmaları projelendirmeye başladı. Geçici ofisler ve depolama alanları oluşturmaktan, işletmeler arası ortaklıklar oluşturmaya, eğitim ve psikososyal desteğe kadar oluşumlu faaliyetler içeren bu projelerin en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz”dedi.

Bugüne kadar yarayı pansuman ettik, tedavi süreci yeni başlıyor

Bölgede tedavi sürecinin yeni başladığına, Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi'nin de bu süreci desteklemek için kurulduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugüne kadar yarayı sadece pansuman ettik. Tedavi süreci yeni başlıyor. Uzun bir iyileşme süreci var önümüzde. Yeniden yapılanmadan, barınmaya, psikolojik desteğe, eğitime kadar çok boyutlu çok oluşumlu bir süreç bu Ve bu süreçte kurumsal misyonumuz çerçevesinde üzerimize düşen sorumluluklar var. Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi de bölgenin iyileşme sürecinin doğru yönetilmesine, kaynakların verimli kullanılmasına, ihtiyaçların doğru tespit edilmesine destek vermek adına kuruldu. GTO ve İhtiyaç Haritası olarak bugüne kadar çok iyi bir sinerji yakaladık ve bu imza ile de oluşan sinerjiyi çok daha güzel işler başarabilmek için devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

"GTO tarihi bir örnek sergiledi"

İhtiyaç Haritası Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Ercan Özgür ise deprem felaketinde GTO'nun üyeleri birlikte gösterdiği çabanın tarihi bir örnek olduğunu söyleyerek,“Sizlerin ilk andan itibaren gösterdiği reaksiyonu çok etkileyiciydi. Ticaret Odasının tüm gücüyle hareket edip ne kadar destek varsa bunu maharetli bir şekilde yön göstermesi, destekçilerin doğru tedariki doğru isime ulaşmasını sağlaması çok önemliydi. Bu bir dostluk ve iş bilme zinciriydi bu noktada hem üyeleriniz hem sizler burada tarihi bir örnek oldunuz. Gösterdiniz güç birliği ve dostluk hem bize hem gönüllülere güç verdi” ifadelerini kullandı.

İşbirliğinin bölgesel kalkınma perspektifi ile Gaziantep'ten başlıyor olması çok önemli

İşbirliğinin Gaziantep başlıyor olmasının önemine dikkat çeken Özgür şöyle devam etti: “Gaziantep ekonomik olarak ülkenin en önemli merkezlerinden. Buranın güçlü olması demek bölgenin güçlü olması demektir. O nedenle bu işbirliğinin bölgesel kalkınma perspektifi ile Gaziantep'ten başlıyor olması çok önemli. Şimdi uzun sürecek bir yolculukta yeniden yapılanmayı, kalkınmayı hem bilime hem tecrübeye hem de Gaziantep'in kadim deneyimine dayanarak hep birlikte yaraları saracağız. En önemlisi kalkınmayı temel alarak daha güçlü çıkmak için hep birlikte harekete geçeceğiz. Tüm dünyanın gözü şu an bölgede ve bu işbirliği bence herkese örnek olacak. Hem bizlere hem bölgeye umut verdiniz iyi ki varsınız.”

Mert Fırat: Her birimizin iyileşmesi toplumun iyileşmesi için çok değerli

İhtiyaç Haritası Kurucusu ve Başkan Yardımcısı sanatçı Mert Fırat ise konuşmasında GTO'ya şimdiye kadar gösterdiği destek için teşekkür ederek, “Sizinle birlikte yaptığımız çalışmalar bize çok şey kattı. Bizi en çok heyecanlandıran şey yalnız hissetmedik bu süreçte. Sizler gibi biz de bu toprakların çocuklarıyız. Ben Hataylıyım, Ali Ercan hocam Kahramanmaraşlı. İlk günden beri burada destekleşmek çok kıymetli. Her birimizin iyileşmesi aslında toplumumuzun iyileşmesi noktasında çok değerli. Şimdiye kadar göstermiş olduğunuz destek ve bundan sonraki çalışmalar için size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.