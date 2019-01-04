GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım 2018 yılı ihracatını değerlendirdi

Gaziantep, TİM tarafından açıklanan Aralık ayı ihracat rakamlarına göre Aralık ayında 585 milyon 448 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2018 Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen 6 milyar 939 milyon 31 bin dolar ihracatla Gaziantep en çok ihracat yapan kentler sıralamasında 6. sıradaki yerini korudu.

İhracat rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep'i 2018 yılı için belirlenen 7 milyar dolar ihracat hedefi için sınırda kaldı. Biz hedefe ulaştığımızı varsayıyoruz” dedi.

Gaziantep'in göstermiş olduğu bu performansla, ülkemizin ve bölgemizin çok önemli bir ticaret merkezi olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Yıldırım, “2018 yılında geçen yıla göre ihracatını yüzde 5,9 artıran Gaziantepliler olarak içimizdeki 25 Aralık mücadele ruhu ile 2019 yılında daha büyük hedeflere koşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep iş dünyası ve ihracatçılarının her türlü övgüyü sonuna kadar hak ettiğini söyleyen Yıldırım, “Gerek ülkemiz gerekse dünyada ekonomik anlamda bir sıkıntı söz konusu. Birçok ülkenin büyüme oranları düşüyor, yapılan tahminler olumsuz yönde seyrediyor. Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen Gaziantep insanı çalışmaya üretmeye ve ürettiğini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam ediyor. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ülkemiz ihracat artışından daha yüksek seviyelerde bir artış gerçekleştiriyor. İnanıyorum ki 2019 yılında da her şeye rağmen Gaziantep iş dünyası üzerine düşeni yapacak kararlılığından vazgeçmeyerek dünyanın yaklaşık 180 ülkesine ihracat yapmaya devam edecektir. Gaziantep'in 2019 yılında göstereceği performans gerek ülkemiz gerekse bulunduğumuz bölge açısından kritik öneme sahiptir” şeklinde konuştu.

Yıldırım, “Ben şahsım ve Gaziantep Ticaret Odası adına tüm iş adamlarımıza, ihracatçılarımıza ve Gaziantep insanına 2018 yılında gösterdikleri yüksek performans ve iş azminden dolayı sonsuz teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.