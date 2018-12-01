GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım kasım ayı ihracatını değerlendirdi

TİM tarafından açıklanan Kasım ayı ihracat rakamlarına göre Gaziantep'ten, Kasım ayında 665 milyon 673 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen 6 milyar 356 milyon 674 bin dolar ihracatla Gaziantep, en çok ihracat yapan kentler sıralamasında 6. Sırada yerini korudu. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in gösterdiği performansla 2018 yılı sonu için belirlenen 7 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve hedefe ulaşacağını söyledi. Gaziantep, Aralık ayında 643 milyon 325 bin dolar ihracat gerçekleştirmesi halinde 2018 yılı sonu ihracat hedefine ulaşacağını belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, Gaziantep'in ihracatta bölgenin lokomotifi olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Gaziantep'in Kasım ihracat rakamlarını ve başarısını değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Kasım ayında ülke ihracatının yüzde 9,5 oranında artmasına karşın Gaziantep'in ihracatını yüzde 13,4 oranında attırarak, rekora imza attığını belirtti. Gaziantep, en fazla ihracat yapan 10 kent arasında 6. sıradaki yerini koruyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Kasım ayı ihracat verilerine göre, 2017 yılının kasım ayında 586 milyon 759 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen Gaziantep, ihracatını yüzde 13,4 oranında attırarak, bu yılın kasım ayında 665 milyon 637 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “İhracatta bölgenin lokomotif kenti olarak, başarılara ve rekorlara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz ihracatı kasım ayında yüzde 9,5 artarken, Gaziantep olarak ihracatımızı yüzde 13,4 artırmanın gururunu yaşıyoruz. Gaziantep bu performansla 2018 yılı için belirlenen 7 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Bizlere bu gururu yaşatan Gaziantepli ihracatçılarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

2018 yılının Gaziantep'in ihracatta rekorlara imza attığı bir yıl olduğunu belirten Yıldırım, ihracattaki artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kentimizden Ocak-Kasım döneminde 6 milyar 356 milyon 675 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Kent olarak bu yılın 11 ayında ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 oranında attırdık. Ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, küresel ekonomideki tehditlerin had safhaya ulaştığı dönemlerde bile Gaziantep olarak büyük başarılara imza atıyoruz. 2018 yılı sonu için belirlenen 7 milyar dolarlık ihracat hedefimize, bir adım daha yaklaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu başarının gizli mimarları, iş dünyamız ve ihracatçılarımızdır. Gaziantep iş dünyasını ve ihracatçılarımızı özverili çalışmalarından dolayı kutluyoruz” diye konuştu.