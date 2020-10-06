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GTO yönetiminden Rektör Özaydın'a ziyaret

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektör Prof.

Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında geçen görüşmede; GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Gaziantep Üniversitesi'nin Gaziantep'in gözbebeği olduğunu belirterek, “Birlikte inşallah yeni çalışma alanlarında farklı işler yapacağız. Şehre katkı sağlayacak her türlü çalışmayı da Rektör Hocamızla birlikte yapmaya gayret göstereceğiz. Kendisi de bizi gayet olumlu karşıladı. Bu konuda yeni işbirliklerimiz olacak” diye konuştu.


Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın da iş dünyasıyla Gaziantep Üniversitesi'nin ilişkilerinin daha da gelişeceğini ifade etti.


Ziyarete GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'ın yanı sıra GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bozgeyik ve GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner katıldı.

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