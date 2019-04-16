GTO'da endüstri 4.0 konuşuldu

Gaziantep'te "Avrupa'dan Türkiye'ye Digital Dönüşüm ve Endüstri 4.0" konulu panel düzenlendi.

Gaziantep Ticaret Odası ve Avrupa Birliğinin katkılarıyla düzenlenen panel Gaziantep Ticaret Odası Hizmet binasında yapıldı. Avrupa'dan Türkiye'ye Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 konulu panel düzenlendi.

Panele GTO Yönetim Kurulu Başkanı M.Tuncay Yıldırım, Bosch A.Ş Endüstri 4.0 Projeleri Satış Direktörü Murat Kutlar, Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği Başkanı Ali Rıza Ersoy, Avrupa Birliği Müsteşarı Bartosz Michal Przywara ve çok sayıda öğrenci katıldı.