GTO'da gelişimsel geriliği olan çocuklarda tanılama ve izleme” semineri

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 39 No'lu Özel Eğitim Kurumları Meslek Komitesi ve Oda Yönetim Kurulu üyesi, Psikolojik Danışman Mustafa Eryoldaş'ın öncülüğünde “Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklarda Tanılama ve İzleme” Semineri GTO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Meslek Grubunda yer alan Özel Eğitim Kurumları temsilcilerinin yanı sıra hastanelerin psikolog ve terapistlerinin katıldığı seminere Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Avcı konuşmacı olarak katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, gelişimsel geriliğin erken yaşlarda saptanmasının son derece önemli olduğunu, Oda olarak gerçekleştirilen seminerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası Meslek Komitelerinin aktif ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Acıoğlu, komitelerin hizmetlerin mutfağı olduğunu vurguladı.

GTO Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz Duman, Sinan Bay, Kemal Delioğlu, Ömer Işık ve Ahmet Özgözükara'nın da katıldığı seminerde konuşmacı olarak yer alan Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Avcı, “Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklarda Tanılama ve İzleme” konusunda katılımcıları bilgilendirerek, sorularını cevaplandırdı.