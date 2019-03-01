GTO'da Kep ve Uets semineri

2019 Ocak ayı itibarı ile yasal zorunluluk haline gelen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) GTO, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası, Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ve PTT işbirliğinde düzenlenen seminerde anlatıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ticari ve günlük hayatımızda hızla dijital bir dönüşüm yaşandığını belirterek, dönüşüme uyum sağlayabildiğimiz ölçüde başarılı olunabileceğini söyledi.

“Artık sunduğumuz mal ve hizmetleri değerli kılan ölçütleri net bir şekilde müşteri belirliyor” diyen Yıldırım, “Müşteri satın aldığı ürün ve hizmetin hem iyi, hem güvenilir, hem de ucuz olmasını istiyor.Tüm bu beklentileri sağlayacak olan ise dijitalleşmedir, teknolojiye uyumdur” dedi.

Ticari faaliyetlerin sadece üretmek ve satmaktan ibaret olmadığına değinen Yıldırım, ticari hayatta birçok sürecin yönetilmesi gerektiğini, talimatlar, ödeme emri, sözleşme, taahhütname, sipariş, mutabakat, ihbar, ihtar gibi süreçlerin güvenli, hızlı, kolay ve ekonomik olarak e-dönüşüm ile yönetilebileceğini sözlerine ekledi.

“Bu ailenin üyesi olmak benim için büyük bir onur”

Başkan Yıldırım'ın ardından kürsüye gelen PTT Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mustafa Bozgeyik, GTO Meclis üyesi olmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu, GTO çatısı altında yürütülen çalışmaların Gaziantep için önemli bir değer taşıdığını söyledi. Dijital süreçlerin yürütülmesi ve doğru şekilde anlatılması için düzenlenen bu tarz seminerlerin önemine dikkat çeken Bozgeyik, "Bu seminerin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Teknoloji ve dijital dönüşümün önemi giderek artıyor. Biz de PTT olarak birçok alanda büyük bir dönüşüm ve değişim içindeyiz. Endüstri 4.0'a ayak uydurmak için sistemlerimizi güncelliyor ve geleceğe uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz.Birinci önceliğimiz dijital dönüşüm ve zamanın verimli kullanılmasını sağlayarak müşteri memnuniyeti” ifadelerini kullandı.

PTT Gaziantep Başmüdürü Zekai Özkan da, 2019 itibarı ile yasal zorunluluk haline gelen KEP ve UETS sistemlerinin iyi takip edilmesi ve bilinmesi gerektiğini ifade ederek, “Dijital dönüşüme ayak uydurmak için yeni sistemlere entegre oluyoruz. PTT olarak dijitalleşiyoruz. Hayata geçirdiğimiz yenilikleri de her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seminerde PTT Trade sistemin de anlatılacağını belirten Özkan, “Hem ülkemizde hem de global pazarda ürün alım-satım imkanı sunacak olan yeni ticaret platformu PTT Trade, firmalarımız, ihracatçılarımız ve sanayicilerimiz için büyük kolaylıklar sağlayacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kep ve UETS sistemleri hakkında PTT uzmanlarınca detaylı bilgi verilerek sunumlar yapıldı.

Seminerde, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali İhsan Kaya, 24. Dönem Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu, GTO Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Delioğlu, Ömer Işık, Ahmet Özgözükara ve çok sayıda katılımcı yer aldı.