GTO'da sıfır atık semineri

Gaziantep Ticaret Odası (GTO)'da Sıfır Atık ve Değişen Çevre Mevzuatı Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

GTO 24 Nolu Kimyevi Maddeler, Boya ve Temizlik Ürünleri Meslek Komitesi öncülüğünde düzenlenen seminerde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, dünya nüfusunun her geçen gün arttığını, kaynakların düşüncesizce tüketildiğini, temiz bir gelecek ve kaliteli bir yaşam için hayata karşı duyarlı olunmasının şart olduğunu vurguladı. Tüketim ve üretim alışkanlıklarımızı dünya üzerindeki tüm canlıların yaşam hakkına saygılı olma temelinde kurulması gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Hem işletmelerimizdeki hizmet ve mal üretim süreçlerimizi hem de birey olarak günlük yaşam alışkanlıklarımızı, kaynaklarımızı verimli kullanmak, israfa sebebiyet vermemek üzerine kurmalıyız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi'ni oldukça önemsediğini belirten Başkan Yıldırım, “Geleceğimizi değil, atıklarımızı sıfırlayalım. Bu sorunun çözümü de aslında bireyden başlıyor. GTO olarak bireylere bu alışkanlığı kazandırabilmek, üyelerimize örnek olabilmek için çalışmaya içimizden başladık. Sıfır Atık Projesi'ne dahil olarak 2018 yılında 4 bin 512 kg kağıt ve plastik atığımızı geri dönüşüme kazandırdık. Elbette asıl hedef atık üretmemek. Ama en azından ürettiklerimizi geri kazandırmak, üretirken habitatımıza zarar vermemek de kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep olarak Türkiye'de ilk beşteyiz”

Seminerde konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, 2017 Ekim ayında başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi'nin dalga dalga tüm Türkiye'ye yayıldığını ve 2018 yılında da hızlı bir şekilde uygulanmaya başlandığını belirterek, “Gaziantep'te 1265 noktada sıfır atık formatına uygun toplama noktası kurduk, 5415 kişiye de eğitim verdik. 51 bin ton da ambalaj atığı topladık. Bu çok önemli Toplanan atık miktarına bakılınca da Gaziantep olarak Türkiye'de ilk beşteyiz. Bizim için bu yeterli değil. 12.000 atık kutusu dağıttık ama toplanması gereken, hedeflediğimiz rakama ulaşamadık. Bunu da ancak sıfır atık kültürünü yerleştirterek, eğitimlerle, bilinçlendirmeyle yapabiliriz. Bu noktada da Gaziantep Ticaret Odası'na ayrıca parantez açmak istiyorum. Sağ olsunlar bize ciddi desteklerde bulunup, yanımızda oluyorlar. Canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gaziantep'in Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu ve Sıfır Atık Projesi'ne gösterilen ilginin de örnek teşkil ettiğini söyleyen TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, “Toplantıya girmeden önce Gaziantep Ticaret Odasının tarihini konuştuk. Çok önemli çalışmaları olan bu Odanın Cumhuriyet'ten de eski bir tarihi var. Dolayısıyla bu Odanın çatısı altında Sıfır Atık konusunu, çevre sorunlarını konuşmak bizim için mutluluk verici. GTO gibi kurumların desteği, ülkemiz ve dünyamız açısından çok önemli olan “Sıfır Atık Projesi'ne değer katıyor, atık yönetimi konusunun yaygınlaşmasını sağlıyor” diye konuştu.

Türkiye'de çevre ve atık yönetimi anlamında çok önemli bir değişimin olduğunu belirten Bozoğlu, konuşmasının ardından “Türkiye'deki Atık Yönetimi ve Sorunları” konulu sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Yoğun ilgi gösterilen seminere, GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman, 24 Nolu Kimyevi Maddeler, Boya ve Temizlik Ürünleri Meslek Komitesi üyeleri, Gaziantep Makine Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Ovayolu, Çevre Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Meltem Neyal ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel Kıraç katıldı.