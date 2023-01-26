GTO'da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, toplantının açılışında yaptığı konuşmada GTO Meclisinin 30 bini aşkın üyeye öncülük ederek Cumhuriyetimizin 100. yılında da başarılı işlere imza atacağına inandığını ifade ederek yılın ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. GTO iştiraklerinin hizmetleri hakkında meclis üyelerinin bilgilendirildiği toplantıda Teymur, Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “GETHAM her sektöre hizmet eden, farklı bakış açısı kazandıran, işletmenin hayalindeki ürün ya da iş fikri için büyük yatırım maliyetlerine katlanmadan test edebileceği özel bir merkez. Odamız fuaye alanında sergilenen çalışmalar GETHAM'ın yapmış olduğu çalışamlardan sadece birkaç örnek. GETHAM tasarım ve ürün geliştirme, pazarlama ve iletişim tasarımı, gelişmiş modelleme ve gelişmiş üretim laboratuvarı, tasarım inkübasyon olmak üzere dört ana birimle hizmet sunan, kısacası fikrinizle girip ürünle çıkabileceğiniz size sektörünüzde sınıf atlatacak bir merkez. Sizlere ihtiyacınız dâhilinde hizmet sunmak üzere her zaman hazır."

"Yapılandırma borcunu düzenli ödeyenlere bir ceza olmasın"

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Gaziantep Ticaret Odasının ocak ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren ve gelişmeleri değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, açıklanan yapılandırma paketine reel sektörün ihtiyacı olduğu için memnuniyetle karşıladıklarını belirterek borcunu düzenli ödeyenler için de bir düzenleme gerektiğini vurguladı.

“COVID, arkasından yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları reel sektörü de vatandaşları da çok yordu. Devleti de yordu" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Yüksek enflasyon nedeniyle bozulan bilançolar, artan maliyetler, bozulan yapılandırmalar karşısında reel sektör olarak zorlanıyor ve bizi rahatlatacak bir yapılandırma istiyorduk. Borçların en uygun imkanlarda ve uzun vadede yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, kasa ve cari hesap düzeltmesi, stok affı, imar barışı gibi konularda düzenleme yapılması talebinde bulunuyorduk. Dolayısıyla, bu yapılandırma paketi gerekliydi. Ancak her yapılandırma paketinde ifade ettiğimiz gibi; yapılandırma borcunu düzenli ödeyenlere bir ceza olmamalı. Borcunu ödeyemeyenler olduğu gibi yükümlülüklerini yerine getiren, devlete borcu olmayan mükellefler de var. Onları da unutmamak, desteklemek gerek. Vergisini düzenli ödeyenlere SGK'nın uyguladığı gibi vergide de indirim uygulanmalı.”

"Irak'taki potansiyeli doğru değerlendirelim"

Meclis Üyelerini Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleşen Bağdat iş gezisi ile ilgili de bilgilendiren Yıldırım, “Gaziantep'in 2022 yılı ihracatındaki pazarlara baktığımızda ilk üçte Irak, ABD ve Suriye var. Irak'a ihracatımız yüzde 22,6 artmış. 1 milyar 978 milyon dolarlık ihracat ile ilk sırada. Geçtiğimiz hafta Sayın Valimiz ile Bağdat'a yaptığımız ziyarette de gördüm ki Irak'ta mal ihracatından öte büyük bir potansiyel mevcut. Özellikle de müteahhitlik, altyapı ve hizmet ihracatını yeniden değerlendirmeliyiz. Bu konuda önümüzdeki süreçte Gaziantep iş dünyası ile Iraklı iş insanlarını bir araya getirecek çalışmalar yapmak için Irak Ticaret Bakanı ile heyetimiz mutabakata vardı. Türk diplomasisinin yurt dışında temsili konusundaki takdire şayan başarı sergileyen Bağdat Büyükelçimiz Sayın Ali Rıza Güney de Irak'taki iş potansiyelinin ülkemize dönmesi için büyük gayret gösteriyor, kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.