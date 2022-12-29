GTO'da yılın son meclis toplantısı yapıldı

Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, toplantının açılışında yaptığı konuşmada çok zorlu bir yılı daha geride bırakacaklarını söyleyerek, “Yılın son meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Kent ticaretinin temsilcileriyle aynı çatı altında olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Malumunuz pandemi; küresel ticareti derinden etkileyerek küresel bir ekonomik kriz oluşturdu. Pandemi ile birlikte hem psikolojik hem de ekonomik anlamda zor günler geçirdik. İnşallah 2022 yılının sona ermesi ile yaşadığımız tüm zorlukları da geride bırakırız. Her ne kadar 2023 yılının da zorlu geçmesi beklense de temenni ediyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başaracağız.” dedi.

Yıldırım: Asgari ücret üzerindeki vergi ve prim yükü azaltılmalı

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada güncel gelişmeleri değerlendiren, Gaziantep Ticaret Odasının aralık ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücrete değinerek, “8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücretin, işverene maliyeti 11 bin 759 TL'dir Yüksek enflasyon şartlarında çalışanların ücretlerinin artırılması son derece yerinde bir karar ve buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak iki önemli nokta var: Biri asgari ücret artışının ilk 2 - 3 ayda erimemesi için enflasyon ile mücadelede aksiyonları alınması. Alım gücünün yükseltilmesi. Bir diğer önemli konu da asgari ücret üzerindeki vergi ve prim yükünün azaltılması Zira istihdam maliyetlerinin yanı sıra enerji ve hammaddede yaşanan artışlara bağlı olarak işletmelerimizde sermayelerimiz küçülüyor, işverenin üzerindeki yük her geçen gün daha da artıyor.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım: Gaziantep, Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyor

Konuşmasında TÜİK tarafından açıklanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerine de değinen Yıldırım, Gaziantep ile ilgili şunları aktardı: “TÜİK tarafından açıklanan GSYH verilerine göre Gaziantep Türkiye ortalamasının üzerinde büyümüş. Türkiye 11,4 büyürken Gaziantep 13,12 büyüdü. Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen 17 ilden biriyiz. Bu şehirlerarasında ise 13,12'lik büyümemizle 13. Sırada yer alıyoruz. Türkiye GSYH'sine pozitif yönlü katkı sağlayan 15 il arasında yer alıyoruz. Bu sonuçların hepsi bizler için mutluluk verici fakat üzücü olan ise 2021 yılında ülkenin yüzde 11,4 olan GSYH artışına sağladığımız yüzde 0,25'lik katkıyla 8. sırada yer aldık. 2020 yılında Ankara'nın ardından 2. sıradaydık. Ben tüm kalbimle inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu konumumuzu daha yukarıya taşıyacağız.”