GTO'dan bir proje daha

GTO, İhracat ve Ticari İstihbarat Birimi kurmak için Avrupa Birliğinden 177 bin Euro fon kazandı. Gaziantep Ticaret Odası'nın, ihracatçı üyelerinin AB ülkelerine ihracatını desteklemeye yönelik hazırladığı yeni AB Projesi, Avrupa Komisyonunca desteklenmeye hak kazandı. GTO'nun,Türkiye - AB İş Diyaloğu (TEBD) Hibe Programı kapsamında hazırladığı “AB-Türkiye Ticari Entegrasyonu Destekleme Projesi” Avrupa Komisyonu'ndan 177 bin Euro destek almaya hak kazandı. Merkezi Finans ve İhale Biriminde (MFİB) gerçekleştirilen imza törenine katılan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım projeye ilişkin bilgiler paylaşarak, “Odamız, uzun yıllardır üyeleri ve şehri için gerek iç gerek dış fon kaynaklarını kullanarak proje hazırlama ve yürütme kabiliyeti yüksek bir kurumdur. Bugüne kadar hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Yeni projemizin temel hedefi Avrupa'ya güvenli ihracat yapabilmek. Bunun için GTO bünyesinde firmalarımıza ihracat ve ticari istihbarat konusunda destek olacak “İhracat ve Ticari İstihbarat Birimi” kuracağız. Projenin uygulama süreci 14 ay ve bu süre içerisinde ortağımız olan Sevilla Ticaret Odasının da desteğiyle profesyonel bir ekip kurup uzmanlarımızı yetiştirerek üyelerimizin özellikle AB ülkelerine yaptığı ihracatı arttırmaya çalışacağız. Toplam maliyeti 177 bin 600 Avro olan projenin yüzde 80'i AB tarafından desteklenecek” dedi.

Proje ortaklarının İspanya Sevilla Ticaret Odası ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu belirten Yıldırım, proje sayesinde Odamız ve ortaklarımızın üyeleri arasında ticari işbirliklerini arttırmaya yönelik güçlü bir ortaklık tesis edileceğini söyledi.

Nisan ayında başlayarak 15 ay süreceğini belirten Yıldırım proje faaliyetlerine ilişkin, “Proje süresince 40 pilot işletmeye ihracat ve ticari istihbarat konularında ihtiyaca göre teknik danışmanlık hizmeti verilecek ve 'İhracat ve Ticari İstihbarat Birimi' destek süresi tamamlandıktan sonra da sürdürülebilir bir yapıda üyelerimize hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.