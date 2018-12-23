GTO'dan GAİF İstihdam Fuarı'na destek

İnsan Kaynakları ve İstihdam “ GAİF 2018” fuarında stant açan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) çalışmalar ve projelerle ilgili olarak katılımcıları bilgilendirerek, fuara destek veren kurumların başında yer aldı.

Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam fuarı 6. Kez kapılarını açarken, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) fuara destek veren kurumlar arasında yer aldı. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde 20-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar kapsamında çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Gaziantep Ticaret Odası tarafından fuar kapsamında açılan stant katılımcılardan yoğun ilgi görürken, fuar çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde ve fuar açılışında Gaziantep Ticaret Odası'nı Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Eryoldaş temsil etti.

Konuyla ilgili Gaziantep Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen ve iki gün süren fuarda, birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra Gaziantep Ticaret Odası'nın stant açarak, odanın çalışma ve projeleri ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirdiği vurgulandı.