GTO'dan istihdam seferberliğine destek

İstihdam Seferberliği 2019 programını değerlendiren Yıldırım, "GTO üyelerine ister 1 kişi ister 100 kişi olsun. Yeter ki yeni bir kapı açın, ilave istihdam oluşturun" dedi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısına” katıldı. Gaziantep oda borsa başkanları ve iş dünyası temsilcilerinin katılım sağladığı toplantı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Dün açıklanan 2019 İstihdam Seferberliği programına ilişkin bir değerlendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO üyelerine istihdam seferberliğine katılım çağrısında bulundu. "Tüm üyelerimizi teşviklerden yararlanarak hem işletmelerinin hem de ekonomik kalkınmanın geleceğine katkı sunmaya davet ediyorum” diyen Yıldırım, programın önemli bir fırsat olduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında işverene sunulan imkânlara dikkat çeken Yıldırım şunları söyledi:

“Devlet, program kapsamında30 Nisan'a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 3 ay boyunca prim, vergi ve ücret desteği verecek. İzleyen 9 ayda da prim ve vergiler devlet tarafından ödenecek.Kısa Çalışma Yönetmeliği uyarınca, ekonomik sebeple çalışma sürelerini azaltan ya da durduran iş yerlerinde 3 ay boyunca, azaltılan süreye ilişkin çalışan ücreti İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. SGK primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık destek devamlı hale gelecek.”

GTO üyelerine “ister 1 ister 100 ilave çalışan istihdam edin” çağrısında bulunan GTO Başkanı Yıldırım, “Türkiye'nin geleceği için daha çok üretmek, daha çok istihdamyaratmalıyız. İstihdam Seferliği bunun için önemli bir fırsat. Tüm üyelerimizi 1 kişi, 10 kişi, 100 kişi neye güzü yetiyorsa ilave istihdam yaratmaya davet ediyorum” diye konuştu.