GTO'DAN Savunma Sanayi girişimi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep'in savunma sanayi alanında pay sahibi olabilmesi adına girişimlerine hız verdi.

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu başkanlığındaki GTO heyeti uzun süredir üzerinde durulan “Savunma Sanayi” konusunu gündeme getirmek ve savunma sanayisi için en uygun yatırım alanlarından birisi olan Gaziantep için girişimlerde bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Burada yapılan ziyaretler ve görüşmeler hakkında açıklamalarda bulunan GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Gaziantep'in ülke ekonomisinde çok değerli bir yeri olduğunu ve günden güne artan ihracat rakamlarıyla da gelecekte çok daha önemli bir merkez haline geleceğini söyledi. Gaziantep'in şu anki konumuna ilmek ilmek dokuyarak geldiğini ifade eden Acıoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Gaziantep ticaretiyle, kültürüyle, turizmiyle, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisidir. Gaziantep'in üretim çeşitliliğine baktığınızda birçok sektörde söz sahibi olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Fakat uzun süredir üzerinde tartıştığımız ve sorular sorduğumuz bir konu var. Üretken insanları ve gelişmiş sanayisiyle Gaziantep'te neden savunma sanayi alanında yatırımlar yapılmıyor? Oysaki şehrimiz bu yatırımlar için biçilmiş kaftan. Biliyorsunuz ki “Lojistik Köy” projemizle de lojistik alanında da bir merkez konumuna geleceğiz. Bilgi, birikim ve nitelikli eleman konusunda da örnek bir şehiriz. Bu noktadan hareketle Ankara'ya giderek ülkemizin savunma sanayi alanında önde gelen kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdik.”

irtibat ofisi için fikir birliği

Ankara'da yapılan ziyaretler hakkında da bilgiler veren Acıoğlu, “İlk olarak HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol'u ziyaret ettik. Son derece verimli geçen ziyarette HAVELSAN'ı Gaziantep'e davet ettik. Yakın zaman içerisinde GTO üyelerini HAVELSAN yetkilileriyle bir araya getirerek ortak projeler üretmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Harun Çelik'e yaptıkları ziyarete de değinen Acıoğlu, Gaziantep'in savunma sanayi alanında faaliyet göstermesinin lojistik anlamda önemine dikkat çektiklerini belirterek, “Gaziantep'e Savunma Sanayi Başkanlığının bir irtibat ofisinin açılması konusunda fikir birliğine vardık. Bu ofis GETHAM'da olacak. Önümüzdeki süreçte iş birliklerimiz de artarak devam edecek" dedi.

Haziran ayında GTO ve Aselsan üyeleri buluşacak

ASELSAN ve OSTİM ziyaretleri hakkında da konuşan Acıoğlu, ASELSAN'ın yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarının gurur verici olduğunu söyleyerek, “ASELSAN geçtiğimiz yıl tedarikçilerine 4,7 Milyar TL ödedi. Gaziantep'te bu sektörün vazgeçilmez aktörlerinden birisi olabilir. Biz GTO olarak bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlk etapta Haziran ayında ASELSAN ile üyelerimizi iki gün sürecek bir etkinlikte bir araya getireceğiz. Üyelerimizin alt yüklenici olabilmeleri için gerekenleri aktaracağız.” şeklinde konuştu.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSTİM Savunma Sanayi ve Havacılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ'a yapılan ziyarette yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan GTO heyeti, savunma sanayisi tedarikçi firmalarını da gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren GTO heyetinde Acıoğlu'nun yanı sıra, GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Yılmaz Duman, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş ve GETHAM Genel Müdürü Onur Akar yer aldı.