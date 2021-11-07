GTO'dan tahmik eğitimi

GTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (GTO TAM) hakemleri ve arabulucularının katılımıyla gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan GTO Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ayla Düzgören, GTO TAM'ın kurulmasındaki amaçlardan birinin de hakemler ve arabulucular için meslek içi eğitim, seminer ve tanıtım programları düzenlemek olduğunu belirtti. Düzenlenen bu tarz etkinliklerle arabuluculuk ve tahkim sisteminin genele yayılmasını amaçladıklarını ifade eden Düzgören, “Bu sistemle birlikte üyelerimizi hem zaman kaybından kurtarıyor, hem maliyetlerini azaltıyor, hem de sürecin gizliliğini sağlıyoruz. GTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi aracılığıyla üyelerimizin ticari hayatta karşılaştıkları hukuki problemlere; hızlı, ekonomik ve özellikle ticari sırlarının güven altında olması amacıyla gizlilik unsuruna dikkat edilerek çözüm üretiliyor. Bu sistemin en verimli şekilde uygulanmasında da iş uzman hakemlerimize ve arabulucularımıza düşüyor. Bugün TOBBUYUM iş birliği ile düzenlediğimiz tahkim ve hakemlik eğitimi gibi önümüzdeki süreçte yapacağımız etkinliklerle katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Arabuluculuk ve tahkimin avantajları, tahkim türleri, tahkim hukukunun faydaları hakem heyetinin oluşması, yargılama usulü ve taraf teşkili gibi pek çok konunun işlendiği eğitim, TOBBUYUM Eğitmenleri Özlem Bora ve Hasan Hüseyin Alparslan tarafından verildi.