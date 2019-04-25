GTO'nun Nisan Ayı Meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur toplantının açılışında yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na değinerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur." sözleriyle milli egemenliğin önemine vurgu yaptı.

Bu önemli günü çocuklara armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle andığını dile getiren Teymur, “Bir milletin varlığı ve temellerinin sağlamlığı, sağlıklı ve bilinçli çocuk yetiştirmekten başlar. Bizler geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeli ve geleceğimizi bu şekilde teminat altına almalıyız" ifadelerini kullandı. Göreve gelişlerinin üzerinden 1 yıl geçtiğini, bu toplantıyla birlikte 13'üncü meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Teymur, “Bu 1 yıla hep birlikte çok şey sığdırdık. Hem ülke gündemi hem bizim gündemimiz oldukça yoğundu. Hep birlikte hem ülkemiz hem de kentimiz için başarılara imza atacağımız nice yıllar geçirmeyi diliyorum" dedi.

"İşimize bakma, yol alma zamanı"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ebediyete taşımak için herkesin bir görevi ve misyonu olduğunu söyleyen Başkan Yıldırım, “Bizim yani iş insanlarının misyonu da çocuklar için aydınlık müreffeh bir yarın hazırlamak. Atatürk'ün de dediği gibi, “Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır". O yüzden şimdi, işimize bakma, yol alma zamanı. Çocuklarımız için üretelim İş üretelim, proje üretelim, hizmet üretelim Onları sanat ve kültürle vatan sevgisiyle, duyarlılıkla yetiştirelim" dedi.

Oda olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya eğitimler, seminerler, projeler ve işbirlikleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getiren GTO Başkanı Yıldırım, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Oda faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

"Şehrimiz iki büyük etkinliğe hazırlanıyor"

Gaziantep'in önümüzdeki günlerde Gaziantep Ticaret Odası öncülüğünde iki büyük etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirten Yıldırım şu bilgileri verdi:

“Şehrimiz iki büyük etkinliğe hazırlanıyor. Biliyorsunuz DOMOTEX Turkey Halı Fuarı'mız cumartesi günü kapılarını açıyor. Bu yıl 12'incisini düzenleyeceğimiz fuara rekor bir katılım bekliyoruz. İnşallah sektör için de şehir için de bereketli olur. Fuarın hemen ardından Oda olarak çok özel bir etkinliğe daha imza atıyoruz. 2-4 Mayıs tarihleri arasında “Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi” düzenliyoruz. 27 Nolu Meslek Komitemiz öncülüğünde ve Mimarlar Odası iş birliği ile yapılacak olan kongre hem ekonomi hem de mimarlık alanında önemli isimleri ağırlayacak. Şehrimizde ilk defa yapılacak bu kongrede ayrıca ekonomi alanında Prof. Dr. Emre Alkin, Dr. Mahfi Eğilmez ve Erkin Şahinöz gibi görüşlerini beğeniyle takip ettiğimiz isimleri ağırlayacağız.”