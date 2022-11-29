Gül ile Şahin, Şehitkamil'deki projeleri yerinde inceledi

Projelerin detaylarına ilişkin Vali Gül ile Başkan Şahin'i bilgilendiren Başkan Fadıloğlu, projelerin en kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına sunulacağını söyledi.

Periyodik olarak Şehitkamil'deki projeleri gezen Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, son olarak Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde 15 Temmuz Otopark ve Ticari Ünite Kompleksi, İpekyolu Kentsel Dönüşüm Projesi ile Kuzeyşehir Ünite Merkezi'ni yerinde inceledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, projelerin ayrıntılarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Proje inceleme programına; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcıları Osman Toprak, Latif Karadağ, Erdem Güzelbey ile Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özatıcı da katıldı.

"15 Temmuz otopark ve ticari ünite kompleksi"

İlk inceleme, Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi karşısında yapımı devam eden 15 Temmuz Otopark ve Ticari Ünite Kompleksi'ne yapıldı. Kompleksin toplam 11 bin 200 metrekare arsa üzerine 2 katlı inşa edildiğini belirten Başkan Fadıloğlu, 15 Temmuz Otopark ve Ticari Ünite Kompleksi'nin, 19 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını söyledi. Başkan Fadıloğlu, kompleks içerisinde 27 adet dükkan, 920 araçlık kapalı otopark, elektrikli araç şarj istasyonu ve engelli otopark alanları bulunacağı bilgisini paylaştı.

İpekyolu kentsel dönüşüm projesi

İkinci inceleme ise Şehitkamil Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonluğunda yürütülen, yaklaşık 8 bin kişiyi kapsayan İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi'nin alanına yapıldı. Alanda, yapımı devam eden konutların ayrı etaplar halinde sürdüğünü belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, projede yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını maksimum düzeyde planladıklarını vurguladı.

Kuzeyşehir ünite merkezi

Son olarak Kuzeyşehir Ünite Merkezi incelendi. Merkezi, önümüzdeki günlerde tamamlayarak vatandaşın kullanımına açmayı planladıklarını ifade eden Başkan Fadıloğlu, Kuzeyşehir Ünite Merkezi'nde vatandaşın birçok ihtiyacına tek merkezden cevap verileceğini anlattı. Kuzeyşehir Ünite Merkezi'nin toplam 5 bin 500 metrekare alana üzerine 2 katlı olarak yapıldığını söyleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ünite merkezi içerisinde; pazar yeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, kurs merkezi, ticari dükkanlar ve 80 araçlık açık otopark bulunduğu bilgisini aktardı.