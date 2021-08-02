Gülsan Holding'den 30 bin fidan bağışı

Gülsan Holding, TEMA Vakfı'nın yangın çıkan ormanların tekrar ağaçlandırılması amacıyla başlattığı kampanyaya 30 bin fidan bağışı yaptı.

Yurdun birçok bölgesindeki orman yangınları ile mücadele sürerken TEMA Vakfı'nın fidan bağış kampanyasına ilgi artarak devam ediyor. Gaziantep merkezli Gülsan Holding de TEMA Vakfı'nın yanan alanları yeniden ağaçlandırmak için başlattığı fidan bağışı kampanyasına 30 bin fidanla destek oldu.

“Yanan ormanlarımızın yeniden inşası için 30 bin fidan bağışı yapıyoruz”

Ormanların, yer altı ve yer üstü zenginlikler arasında önemli bir yeri bulunduğunu belirten Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, yanan ormanların yeniden inşası için 30 bin fidan bağışı yaptıklarını ifade ederek, “Ormanlar milli servetimizdir. Sadece insanlar için değil yüzlerce canlı türü için de yurttur, yuvadır ormanlarımız. Ormanlarla birlikte yüreğimiz de yanmaktadır. Ciğerlerimiz yanmaktadır. Milli değerlerimize sahip çıkmak, korumak ve geliştirmek en önemli vatandaşlık görevimizdir. Bu bağlamda yanan ormanlarımızın yeniden inşası için Gülsan Holding olarak TEMA Vakfı'na 30 bin fidan bağışı yapıyoruz. Rabbim böyle acıları, böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Ülke olarak büyük bir felaketi yaşıyoruz. Gün, tek yürek olma, vatan için el ele verme günüdür. Böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını ve yanan alanların en kısa sürede yeniden yeşillendirilmesi en büyük temennimizdir. Bu arada yangınların söndürülmesi için canla başla çalışırken hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.