Gülsan Holding'in başarıları ödüllerle taçlandı

GAİB tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde iki firmasıyla ödül alan Gülsan Holding'e Gaziantep Sanayi Odası tarafından da Gaziantep'in Yıldızı ödülü verildi.

Yenilikçi yatırımları, üretim ve istihdamının yanı sıra gerçekleştirdiği ihracatları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan, uyguladığı sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim başta olmak üzere birçok alanda toplumsal kalkınmaya önemli destekler veren Gülsan Holding elde ettiği başarılardan dolayı farklı kurumlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından 2021 yılı verileri göz önüne alınarak düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül töreninde bünyesinde faaliyet gösteren iki ayrı firmasıyla İhracatın Yıldızı ödülleri alan Gülsan Holding Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları 2022 Ödül töreninde de Gaziantep'in Yıldızı Ödülünü alarak elde ettiği başarıları aldığı ödüllerle bir kez daha taçlandırdı.

İhracatın Yıldızları Ödülleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firma sıralamasında iki şirketiyle yer alan Gülsan Holding'e Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde ihracatın yıldızı ödülleri verildi. GAİB hizmet binasında düzenlenen ödül töreninde Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. ödülünü Gülsan Holding Başkan Vekili Vedat Topçuoğlu'na Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer takdim ederken, Gülpa'nın ödülünü de Gülsan Holding Genel Müdürü Ercan Özil'e Ak Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'tan aldı.

Gülsan Holding'e GSO Gaziantep'in Yıldızı Ödülü

Gaziantep Sanayi Odası tarafından "Yeşil Gelecek" farkındalığı temasıyla düzenlenen "2022 Gaziantep'in Yıldızları" ödül töreninde ülkemizin “En Büyük Sanayi Kuruluşları” arasında yer alan ve sıralamada Gaziantep'in ilk sırasında bulunan Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep'in Yıldızı ödülüyle ödüllendirilirken Gülsan Holding'in ödülünü Ticaret Bakanı Mehmet Muş Gülsan Holding Başkan Vekili Vedat Topçuoğlu'na takdim etti. Başarıların ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren GÜLSAN Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Vedat Topçuoğlu “Çalışmak, daha çok çalışmak, üretmek, ihraç etmek ve ülkemizin kalkınmasına destek vermekten başka çaremiz yoktur. Başarılarla dolu bir yılı geride bırakıyoruz. 2023 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum” dedi.

Gülsan Holding sosyal sorumluluk projeleriyle de öncü

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Gülsan Holding'in en önemli önceliğinin eğitim olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu “Yaşadığımız ve kazandığımız kendimize hizmet etmek bizlerin en önemli önceliğidir. Sahip olduğumuz en değerli kaynağın insan olduğu bilinciyle eğitime büyük önem veriyor, geleceğimizi oluşturacak öğrencilerimizin eğitim imkânına sahip olmaları için bize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bu sorumluluk duygusuyla topluma kazandırdığımız okullarımız; Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Ali Topçuoğlu Endüstri Meslek Lisesi, Vedat Topçuoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Mücevher Topçuoğlu Anadolu Lisesi ve Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesinin yanı sıra İnayet Topçuoğlu Hastanesi, Ali Topçuoğlu Camii, Mustafa Topçuoğlu Camii ve Kilis Mustafa Topçuoğlu Taziye evi oldu. Önümüzdeki süreçte de yine kentimiz, ülkemiz ve milletimiz için imkânlarımız oranında gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.