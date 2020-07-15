Gülsan'ın İSO 500 Gururu

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının sonuçları açıklandı. Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. İSO 500 2019 genel sıralamasında 82.sırada yer alırken özel şirketler sıralamasında 76.sırada yerini alırken Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu birinciliğini de bir kez daha ilan etti.

İş ve sanayi dünyasının merakla beklediği İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında Gaziantep'in ve Türkiye'nin sektöründeki gururu haline gelen Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. İSO 500 genel sıralama da 82.sırada yer alırken özel şirketler sıralamasında 76.sırada yerini aldı. İSO 500 sonuçlarının şirketlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş.'nin İSO 500'de 82. sırada yer almasının kendileri için önemli bir gurur kaynağı olduğunu, özel şirket sıralamasında ise 76.sırada yer aldıklarını ifade etti. Topçuoğlu yaptığı değerlendirmede “Ülke sanayisi ve sanayicilerimiz için büyük önem taşıyan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 araştırmasında Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. ilk beşyüz şirket arasında 82. sırada yer alırken Gaziantep sıralamasında ilk sırada yerini almıştır. Elbette bunu başarmak önemli bir ekip işidir. Kurumlarımız bünyesinde gerçekleştirdiğimiz AR-GE ve inovasyon çalışmaları, yatırımlarımız ve oluşturduğumuz istihdam başarılı olmamızdaki en önemli faktörlerdir. Bundan sonra hepimizin daha çok çalışması, üretmesi, doğru zamanda doğru yatırımlara yönelmesi ülke ekonomimizin kalkınması ve gelişmesi içinde büyük önem taşımaktadır” dedi.