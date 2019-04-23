Gülsin Onay çocukların bayram sevincine ortak oldu

Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çocuklara Özel Dinleti ve Söyleşi' programı kapsamında Gaziantepli çocuklarla buluştu. Programın ilk bölümünde çocuklara piyano dinletisi sunan Gülsin Onay, programın ikinci bölümünde ise çocukların sorularını yanıtladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) gerçekleştirilen programa ilgi yoğun oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de etkinliğe katılarak çocukları yalnız bırakmadı. Okunan özgeçmişinin ardından sahneye çıkan Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, ‘Çocuklara Özel Dinleti ve Söyleşi' programının ilk bölümünde yaklaşık 1 saat süresince dünyaca ünlü eserleri çocuklar için çaldı. Programın ikinci bölümü olan söyleşi bölümünde kendi hayatından kesitler paylaşan, deneyimlerini anlatan Piyanist Onay, daha sonra çocukların yönelttiği soruları cevapladı.

"Bu güzel günün her zaman kalbimde ve anılarımda yeri olacak"

Program sonunda açıklamada bulunan Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, Gaziantep'teki çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programı "Olağanüstü bir konser" olarak değerlendiren Piyanist Gülsin Onay, "Gerçekten çok mutlu oldum. Olağanüstü bir konser oldu. Özellikle çocuklar konseri dikkatle dinlediler, inanılmaz bir konsantrasyonları vardı. Uzun bir süre müziği severek dinlediler ve beni çok mutlu ettiler. Zaten Gaziantep'i çok seviyorum ve her seferinde daha çok hayran kalıyorum. Gerçekten ülkemizin nadide bir şehri. Gaziantep'teki sanat faaliyetler gerçekten beni kendine hayran bıraktı. Salon muhteşem, piyano çok güzel. İlk açılış, hayırlı olsun. Çok da iyi bir enstrüman alınmış. Daha nice etkinliklerde buluşmak dileğiyle diyorum. Belediyemize, davetleri içinde çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günün hakikaten her zaman kalbimde ve anılarımda yeri olacak. Çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Programa bitiminde görüşlerini ifade eden dinleyenler, programı çok beğendiklerini söylediler.