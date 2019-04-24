Gülsin Onay'dan piyano resitali

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) gerçekleştirilen programa ilgi çok yoğun oldu. Çaldığı dünyaca ünlü eserler sonrasında uzun süre alkışlanan Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti. Piyano resitaline; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile eşi Seval Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Ceyda Gürsel ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Program sonrası değerlendirmede bulunan dinleyenler, programı çok beğendiklerini ifade ettiler. Programa katılanlardan Esin Özgül, “Gülsin Onay'ı televizyonlardan takip ediyorum. Çok beğendiğim, takdir ettiğim bir sanatçı. Bizim için çok güzel bir geceydi. Bu tür etkinliklerin sürekli olmasını diliyorum. Hakikaten çok güzel bir kültür çalışması” şeklinde konuştu. Tekin Özgül, Gülsin Onay'ın kendini dünyaya kanıtlamış bir sanatçı olduğunu kaydederek, "Muhteşem bir konser dinledik. Çok güzel bir performans. Gülsin Onay, zaten dünyada kendini kanıtlamış bir sanatçı. Şehitkamil Belediyemizden bu tür konserlerin devamını da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay; konser sonrası albümünü imzaladı, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çekindi.