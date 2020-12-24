İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümrük kapısında 206 bin TL değerinde hurda ele geçirildi

Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 206 bin 125 TL değerinde hurda ele geçirildi.


Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Transit Refakat Belgesi Muhteviyatı eşyanın beyan dışı edildiğini belirlenmesi üzerine, düzenledikleri operasyonda 12 bin 760 kilo kullanılmış motor ve motor aksam parçaları, 7 bin 173 kilo kullanılmış vites kutusu ve vites kutusu aksam parçaları, 3 bin 367 kilo kullanılmış Diffansiyel ve Diffansiyel aksam 2 bin 100 kilo kullanılmış krank, bin 140ilo kullanılmış araç klima paneli ve aksam parçaları ele geçirildi. Gaziantep Muhafaza Kaçakçılık ekipleri, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden bilgi istedi. Buradan gelen fotoğraflarda ve araçta bulunan eşyaların birbiriyle uyuşmadığı, söz konusu araçta bulunan eşyaların ekonomik ömrünü tamamladığı görülmesi üzerine hurda olarak değerlendirilerek işlem yapıldı. Söz konusu eşyanın gümrüklenmiş değeri 206 bin 125 TL olduğu, olay ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adlı soruşturma işlemi başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.