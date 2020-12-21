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Gümrük kapısında 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’in Karkamış Gümrük Kapısı’nda, Suriye’den Türkiye’ye giren araçlarda yapılan aramada 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye giren araçlarda yapılan aramada 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda ise bir aracın içerisinde 750 adet kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

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