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Gümrük kapısında ağrı kesici hap ele geçirildi

Gaziantep Karkamış’taki sınır kapısında 3 bin 190 adet ağrı kesici hap ele geçirildi.

Gaziantep Karkamış'taki sınır kapısında 3 bin 190 adet ağrı kesici hap ele geçirildi.


Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan tır durduruldu. Tırın içerisinde bulunan yağ tenekesinin içerisinde gizlenmiş 3 bin 190 adet ağrı kesici hap ele geçirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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