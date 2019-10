Gündem olan fotoğraftaki doktor konuştu

Gaziantep'te ameliyat olacağı için korkan çocuğa sımsıkı sarılarak onu sakinleştirmeye çalışan doktor konuştu. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın çekildiğinden haberi olmadığını belirten Dr. Ahmet Demez, “Ben de bir babayım ve o an bir baba şefkati ile ona sarılmak istedim" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Bölümü ameliyathanesinde hastasına sımsıkı şekilde sarılmış olan doktorun fotoğrafı büyük beğeni topladı. Ameliyat edeceği çocuğu korkmaması için kucağına alan ve ona sımsıkı sarılarak sakinleştirmeye çalışan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Bölümü Doktoru Ahmet Demez, o an yaşananları anlattı.

Her şeyden önce kendilerinin de insan olduğunu ve o an içinden gelerek böyle bir şey yaptığını söyleyen Dr. Ahmet Demez, “Küçük hastamız ameliyat olacağı için korkuyordu ve çok huzursuzdu ve ajite bir haldeydi. Yatırıldığı sedyeye uzanmamış ve orada durmayı da kabul etmemiş. Ameliyathaneye hasta bakıcının kucağında gelmişti. Personelin kucağından ben aldım kucağıma. Bana sarıldı ve bir süre kopmak istemiyordu. Ben de o anki refleksle kucağıma alıp daha çok sarıldım, sakinleştirmeye çalıştım. Ben de bir babayım ve o an bir baba şefkati ile ona sarılmak istedim. O da sonrasında sakinleşmeye başladı. Ben o esnada ameliyathaneyi görmesin diye de diğer tarafa döndüm. Fotoğrafın çekildiğinden de haberim yoktu. Arkadaşlarımız çekmişler, ameliyatın ardından da bana gösterdiler. Ben iyi niyetle paylaştım ve olay bu noktalara geldi. Beklemiyordum açıkçası” dedi.

"O çocuğa evladım gibi yaklaştım"

Kendisinin de zorlu bir süreçten sonra baba olduğunu aktaran Dr. Demez, "Ben de bir babayım, hatta zorlu bir süreçten sonra babalık duygusunu tattım. Bir evladımı da doğmadan kaybettim. O yüzden de hastalarıma kendi çocuğummuş gibi davranıyorum. Yani bütün hastalarıma böyle davranıyorum. O çocuğumuza da o şekilde yaklaştım. Huzursuz olsun istemedim" ifadelerini kullandı.

Hastasının durumundan da bahseden Dr. Demez, “Küçük hastamız şanssız bir şekilde yemek borusu oluşmadan dünyaya gelmiş. Doğar doğmaz yemek borusundan ameliyat edilmiş ama zaman içinde yemek borusunda darlık oluşmaya başlamış. Biz de gerekli muayeneleri yaptıktan sonra ameliyat etmeye karar verdik. Hastamızın ameliyatı öncesinde de bizi hem sevindiren hem hüzünlendiren böyle bir olay yaşadık ama ameliyatımızı çok başarılı bir şekilde tamamladık. Hastamızın durumu da şu an gayet iyi kendisini aynı gün taburcu ettik zaten" diye konuştu.