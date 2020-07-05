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Gündüz saatlerinde hırsızlık kamerada

Gaziantep’te gündüz saatlerinde bir iş yerinden bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri çalan 2 kişiden biri güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep'te gündüz saatlerinde bir iş yerinden bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri çalan 2 kişiden biri güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bir iş yerinde gündüz saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iş yerinden bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri çaldığı belirlenen 2 şüpheli tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen görüntülerden tespit edilen şüphelilerden biri yakalandı. Çalınan malzemeler ise ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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