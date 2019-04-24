Güney Doğu'da iklim değişikliklerine uyum önlemleri

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Merkezi işbirliğinde TRC1 Bölgesi'nde 'Tarımın İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Artırılması' Projesi hayata geçiyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nda yapılan açılış toplantısına, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç Özbek, kamu kurum temsilcileri, üniversiteler ve STK temsilcileri katılım sağladı.

Projenin ana çıktısını Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinden oluşan tarımsal üretim yapısının iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğinin belirlenmesi ve iklim değişikliği uyum önlemlerinin hayata geçirilmesi oluşturacak. Proje ile kurak ve yarı-kurak iklime sahip TRC1 Bölgesi'nde tarımsal üretimin iklimsel kırılganlığını mekansal olarak ortaya koyarak, en hassas bölgelerde sosyolojik, ekonomik ve ekolojik olarak sürdürülebilir tarım uygulamalarının yapılması hedeflenmektedir.

Proje ile ayrıca yapısı gereği iklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektör olan tarımsal üretimde sosyo-ekolojik sistemlerin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılması olacak. Bu amaçla, iklim değişikliğine bağlı kırılganlık seviyeleri belirlenerek, en çok etkilenecek alanlarda iklim ve doğa dostu tarım uygulamaları yapılacak.