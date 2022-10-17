Gaziantep'te Güney İnisiyatif Karma Resim sergisi Birçok üniversiteden öğretim elemanları, doktora ve yüksek lisans öğrencilerin ve diğer sanatçıların katılımlarıyla gerçekleşti.

Gaziantep'in ev sahipliğinde Şehitkamil Sanat Merkezinde gerçekleşecek karma sergide Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep şehirlerinden sanatçılar bir araya geldi. Birçok üniversiteden öğretim elemanları, doktora ve yüksek lisans öğrencilerin ve diğer sanatçıların katılımlarıyla gerçekleşti. Serginin amacı, Türkiye'nin güneyinde yer alan sanat camiasının birlikteliğini oluşturmak ve Türkiye'nin güneyinde sanat varlığını, bu bölgedeki sanatçıların sanat edimlerinin neler olduğunu, izleyiciye göstererek sanatları hakkında konuşmak ve bir duruş ortaya koyabilmek olduğu açıklandı.