Güney Kore heyetinden GSO'ya Ziyaret

Güney Kore'nin Seongnam Şehri Belediye Başkan Vekili Hankyu Lee ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Başkan Vekili Hankyu Lee'ye bölgenin sanayi yapısı hakkında bilgi verdi.

Gaziantep'in sanayi şehri olduğunu ve Türkiye'ye katma değer sağladığını kaydeden Ünverdi, “Güney Kore ile geçmişten günümüze çok yakın ticari ilişkilerimiz var. Amacımız bu ticari ilişkiyi daha da ileriye taşımaktır" dedi. Gaziantep olarak mevcut üretim alanları dışında medikal sektörü ve savunma sanayi konusunda çalışmalar ve projeler yaptıklarına dikkati çeken Ünverdi, “Ülkemiz için çok önemli olan bu sektörlere yatırım yapma konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Gaziantep Ortadoğu'ya açılan kapı konumunda ki, burada yatırım yapan uluslararası yatırımcılar Ortadoğu'ya çok rahatlıkla ulaşabilirler. Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi, Hassa-Dörtyol Tünel Projesi ile İskenderun Limanı'na olan mesafe yaklaşık 87 kilometreye düşecek. Bu durum bölgemize olan ilgiyi de artırıyor. Bu bölgede orta ve yüksek teknolojili yatırımlara öncelik vermeyi düşünüyoruz. Bu anlamda ortak çalışmalar yapabilir, güzel projelere imza atabiliriz. Ziyaretleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Seongnam Şehri Belediye Başkan Vekili Hankyu Lee de, ev sahipliği için Başkan Ünverdi'ye teşekkür ederek, “Gaziantep gerçekten tarih, kültür ve sanayi şehri. Biz de var olan ticari ilişkileri daha da ileri noktalara taşımak istiyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Başkan Vekili Hankyu Lee'ye hediye takdiminde bulundu.